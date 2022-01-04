Thần Phật phù trợ, 3 con giáp mưu sự tất thành, quý nhân tề tựu, trước Tết Nhâm Dần thăng hoa, TÀI LỘC chạm đỉnh

Tử vi 12 con giáp cho hay, trước Tết Nhâm Dần, 3 con giáp may mắn làm việc gì cũng thành công, đón tài lộc bội thu, sự nghiệp chạm đỉnh.

Tuổi Ngọ

Năm 2022 này là một năm tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Với bản tính xông xáo, nhanh nhẹn, không sợ vất vả, luôn tin tưởng vào chính mình mà bạn ghi điểm ở nhiều phương diện, từ công danh sự nghiệp đến tài lộc và cả con đường tình duyên.

Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. Nhờ những yếu tố thuận lợi trong sự nghiệp mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là con giáp may mắn năm 2022. Do được cát tinh phù trợ nên bạn làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành công, lại thêm tính chăm chỉ, trách nhiệm, bạn sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người.

Xem tử vi 2022 của 12 con giáp, nam nữ tuổi Mùi độc thân vượng đào hoa. Nữ giới lan tỏa sức hút từ chính nét dịu dàng, chu đáo cũng như vẻ gọn gàng, tề chỉnh, nam giới chủ động hơn trong chuyện tình cảm, có thiện cảm với ai thì tìm cách giữ quan hệ với người đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2022 là thời điểm lý tưởng để người tuổi Tuất bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Con giáp kiên trì, chịu khó này nên cân nhắc việc hợp tác với người có cùng chí hướng để tỷ lệ thành công cao hơn.

Con giáp may mắn năm 2022 có thể nhận thấy rằng công việc phát triển nhanh chóng cũng giúp tài lộc trở nên dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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