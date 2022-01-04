Tử vi thứ Tư 5/1/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão được cấp trên tin tưởng, đường quan lộ hanh thông, Tỵ - Ngọ rắc rối bủa vây, tinh thần xuống cấp

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Thiên Quan xuất hiện dự báo điềm tiểu nhân gây ngáng trở khiến người tuổi Tý gặp không ít rắc rối trong hôm nay. Bản mệnh mất công mất sức gây dựng mà cuối cùng lại bị kẻ khác phá đám, phải làm lại từ đầu.

Bạn có thể gặp một vài khó khăn trong việc giải quyết hậu quả do kẻ tiểu nhân gây ra vì sức người có hạn. Trong những lúc khó khăn, đừng ngại ngần hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác. Mỗi người giúp nhau một tay khi cần cũng sẽ làm khăng khít tình cảm đôi bên hơn.

Thực Thần mang tới cho người tuổi Sửu cơ hội kiếm tiền thuận lợi khi đường tài lộc đang gặp vận may. Bản mệnh nếu theo nghiệp làm ăn kinh doanh thì càng dễ phát tài phát lộc, khách hàng tới tấp hỏi mua hàng không hết.

Ngày này những chú Trâu sẽ tìm thấy được đối tác hợp tác làm ăn tốt, đôi bên hợp tác cùng có lợi, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng chủ quan quá mức nhé. Dù có tin tưởng người khác đến đâu thì cũng cần phải cân nhắc kỹ, tìm hiểu kĩ càng để tránh tình huống xấu nhất, bị lừa gạt mà cũng chẳng hay.

Tuổi Dần

Nhờ có Lục Hợp che chở mà người tuổi Dần rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay. Tư tưởng cởi mở giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi hơn hẳn.

Lại thêm Chính Ấn trợ mệnh, con đường thăng tiến của những chú Hổ thêm phần hanh thông thuận lợi, có chức có quyền, nếu có cạnh tranh chức vụ hoặc ứng cử vị trí mới thì chắc chắn bạn sẽ có ưu thế và giành được đúng mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Mão có một ngày làm việc suôn sẻ nhờ trí tuệ minh mẫn. Bản mệnh có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất tin tưởng bạn.

Công việc tiến triển thuận lợi còn khiến cho bản mệnh nhận được sự công nhận của cấp trên. Bạn đang có một tiền đồ rất rộng mở. Hãy tiếp tục duy trì phong độ cố gắng này hơn nữa vào những ngày sau, có như vậy bạn mới sớm chạm tay vào mục tiêu mình đã đặt ra.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn không mấy tập trung vào công việc mình đang làm trong ngày Thương Quan xuất hiện như hôm nay. Nhiều vấn đề bên lề khiến đầu óc bạn quay cuồng, chểnh mảng, phân tâm lo nghĩ. Bạn có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở vì hiệu suất làm việc càng ngày càng sụt giảm đó.

Hôm nay chuyện tình cảm của những chú Rồng cũng không được như ý muốn. Ai cũng có cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu nhún nhường khiến mâu thuẫn phát sinh ngày càng nhiều hơn. Nếu có thể nhìn vào tình yêu dành cho nhau để bao dung nhau nhiều hơn thì chắc chắn tình cảm của hai bạn sẽ vượt qua mọi sóng gió.

Tuổi Tỵ

Hợi Tỵ Tương Xung báo hiệu một ngày làm việc thiếu hiệu quả với người tuổi Tỵ khi tranh chấp quyền lợi rất dễ xảy ra. Xuất phát điểm của bạn là vì mục đích công việc nhưng một khi mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói và hành động thì sẽ biến thành công kích cá nhân khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ngoài ra, con giáp này còn đau đầu vì những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lứa đôi. Bạn có phần thất vọng khi sau bao tình cảm mà mình dành cho người ấy thì đối phương chẳng đủ bao dung cũng như thấu hiểu để thông cảm cho bạn. Hiểu lầm và nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện diễn tiến theo hướng tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên gây họa khiến công việc của người tuổi Ngọ không thuận lợi, thêm vào đó các mối quan hệ nơi công sở cũng không tốt, có thể xảy ra xung đột. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm để có cách cư xử phù hợp với từng người từng hoàn cảnh.

Đường tình duyên của những chú Ngựa phải chịu nhiều thử thách trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Có lắm lúc nóng giận nên bạn có thể nói mà không nghĩ rất dễ làm tổn thương người khác.

Tuổi Mùi

Hợi Mùi Bán Hợp cho thấy đường tình duyên vượng sắc, người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được dư vị tình yêu nồng nàn, hạnh phúc đong đầy. Bạn và người ấy có những bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của mình, kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim.

Thực Thần chiếu mệnh còn mang đến niềm vui tài lộc trong ngày thứ tư này cho người tuổi Mùi. Bản mệnh làm ăn suôn sẻ, biết cách kinh doanh, được khách hàng tin tưởng nên lợi lộc ngày càng vượng phát, tiền bạc vào nhà càng không thể nào kể xiết.

Tuổi Thân

Hợi Thân Tương Hại là điềm báo tình cảm rạn nứt, mối quan hệ giữa tuổi Thân và người ấy dễ nảy sinh mâu thuẫn. Hai bạn sau bao cố gắng vẫn khó lòng đến với nhau. Trở ngại giữa các bạn không phải là định kiến xã hội hay địa vị, hoàn cảnh gia đình mà là do chính cái tôi của hai người.

Bù lại, phương diện tài chính của những chú Khỉ trong hôm nay lại vô cùng thuận lợi, tiền bạc dư dả, chẳng phải lo lắng gì nhiều nhờ được Chính Tài che chở. Việc kiếm tiền luôn khiến bạn căng thẳng và mệt mỏi, nhưng hôm nay mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa, bạn dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài chiếu mệnh mang theo những tin mừng về phương diện tài chính cho tuổi Dậu. Bạn đang được cát thần này bảo vệ nên làm gì cũng suôn sẻ bất ngờ. Hôm nay nếu bạn có kế hoạch làm ăn hay kí kết hợp đồng gì thì hoàn toàn có thể tiến hành.

Tình cảm gia đình bản mệnh luôn đầm ấm, không chỉ nâng đỡ về mặt tinh thần mà còn là hậu phương vững chắc giúp bạn yên tâm công tác. Trong nhiều trường hợp, bạn còn phải cậy nhờ tới các mối quan hệ của người thân.

Tuổi Tuất

Có lẽ là do ảnh hưởng của Thương Quan nên hôm nay người tuổi Tuất khó thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Dường như tinh thần không được tốt nên bạn đang có dấu hiệu lơ là và mất tập trung.

Điển hình như đối với công việc, ban đầu bạn rất bạn phấn khởi và tràn đầy năng lượng khi bắt tay vào một dự án. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất làm bạn sinh lòng chán nản và muốn buông xuôi. Hãy nhớ một điều rằng mọi thứ đều có hai mặt, nếu bạn biết cách nhìn về mặt tích cực của vấn đề thì không có gì được xem là trở ngại ở đây cả.

Tuổi Hợi

Hợi – Hợi Tự Hình gây tác động lên vận trình hôm nay của người tuổi Hợi khiến tâm trạng của bạn dễ bị xáo trộn, bất an, nóng vội. Thậm chí, có người còn tranh cãi với đồng nghiệp, chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng tiến độ công việc. Lời khuyên cho bạn là nên kiểm soát tốt lời nói và hành vi để không “giận quá mất khôn”.

Hôm nay bản mệnh nên chú ý hơn về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa. Làm việc căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều có thể khiến bạn thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống và thậm chí có thể gây ra bệnh dạ dày nữa. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình trước khi quá muộn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.