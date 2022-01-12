Đúng ngày mai, thứ Năm 13/1/2022, 3 con giáp 'một tay xoay chuyển càn khôn', nhận thù lao xứng đáng, năng lực phát huy tột bậc, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo

Tâm linh - Tử vi 12/01/2022 06:19

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 13/1/2022, 3 con giáp may mắn có khả năng phát huy năng lực, một công đôi việc, được cấp trên để ý, cân nhắc tăng lương thưởng.

Tuổi Thìn

Chính Tài đem đến những tín hiệu tích cực, khiến tình hình tài chính của người tuổi Thìn cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng với công sức lao động.

Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn có thể gặp được những thương vụ có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Phát huy khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có thể phát tài một cách nhanh chóng chỉ nhờ trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên dựa dẫm vào việc ấy, cho rằng mình có thể không làm mà vẫn được hưởng thành quả. Hãy làm giàu bằng chính công sức lao động của mình.

Một số người làm ăn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhiều mối hàng liên tiếp đổ về khiến bạn hốt vàng hốt bạc. Hãy tiếp tục phát huy và giữ vững điểm mạnh của mình, con giáp may mắn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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