Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần năng lượng dồi dào, tuổi Mùi có cơ hội làm giàu

Vận trình của Tý hung cát đan xen, họa phúc đều có đủ. Nửa ngày đầu, bạn gặp khá nhiều chuyện rắc rối trong công việc. Nhưng nửa ngày sau, bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được những vấn đề đó. Điều này giúp bạn chứng minh được năng lực của bản thân và được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao. Về chuyện tình cảm, bạn cần đặt nhiều niềm tin hơn cho đối phương.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của 12 con giáp giúp bản mệnh dự đoán được một ngày của mình là như thế nào, có tốt có xấu, có hung có lành để tìm cách phòng tránh.

Theo tử vi mới nhất, Dần có nguồn năng lượng dồi dào nên công việc hanh thông, thuận lợi. Bạn bắt đầu thực hiện được nhiều kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay. Vì có tinh thần vô cùng tỉnh táo và sáng suốt nên bạn vượt qua nhiều thử thách mà cấp trên đặt ra cho mình. Về mặt tình cảm, bạn và nửa kia có chuyện tình thăng hoa, rực rỡ.

Có nhiều chuyện lặt vặt không đáng chiếm mất khá nhiều thời gian của bạn. Vì vậy mà Sửu không có nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như giải quyết công việc. Những việc của bạn phụ trách còn tồn đọng khiến tâm trạng vô cùng tệ và mệt mỏi. Tuy nhiên đời sống tình cảm của bạn lại khá viên mãn, hạnh phúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mão có được nhiều sự giúp đỡ của quý nhân. Vì vậy mà những kế hoạch của bạn phụ trách đều diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên về sức khỏe, bạn mắc phải những căn bệnh liên quan đến tim mạch, bao tử và thần kinh. Thế nên hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng ôm đồm quá nhiều việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn sẽ trở thành người tiên phong trong mọi việc. Bạn có tài năng nên được nhiều người nể trọng và nghe lời. Nếu là lãnh đạo, bạn sẽ được cấp dưới ngưỡng mộ. Còn nếu là nhân viên, bạn sẽ được đồng nghiệp, cấp trên trọng dụng, tán thưởng.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Tỵ xảy ra nhiều tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tỵ sẽ xảy ra nhiều vấn đề tranh cãi. Tuy nhiên bạn nên giữ bình tĩnh, dùng những lời lẽ tế nhị để bàn luận về vấn đề này. Bởi đây hoàn toàn là cuộc tranh luận tích cực, không có dấu hiệu công kích nhau. Bạn sẽ nhận được nhiều bài học và lời khuyên tốt sau cuộc bàn luận này.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ nên suy nghĩ tích cực, cởi mở và bao dung với người khác nhiều hơn. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay chỉ tiếp xúc vài lần. Ai đối xử tốt với mình nên cảm thấy biết ơn và đền đáp lại. Còn ai không tốt với mình, bạn nên tránh xa đừng tiếp xúc nữa.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Mùi vận tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận tài lộc của Mùi rất tốt. Bạn nên tận dụng cơ hội này để làm giàu. Về mặt tình cảm, hãy nghe lời khuyên của bạn bè thân thiết để biết cách vun vén mối quan hệ của mình. Bạn nên dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn để tình cảm càng nồng thắm.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Thân

Số dư trong tài khoản của bạn tăng lên mức đáng báo động. Cuộc sống của Thân bước sang một trang mới có nhiều điều thú vị hơn. Trong ngày thứ Sáu, bạn tha hồ mua sắm, ăn uống, tận hưởng cùng bạn bè và gia đình. Điều này khiến tâm trạng của bạn khá hơn nhiều, không còn phải âu lo về cơm áo gạo tiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Dậu tránh cho vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên hạn chế những giao dịch tài chính. Đặc biệt là cho người khác vay mượn. Bởi không được may mắn nên bạn sẽ bị lừa gạt mất cả tình lẫn tiền. Tuy nhiên về mặt tình cảm thì bạn có nhiều dấu hiệu khá hơn. Người độc thân có thể thoát ế. Người có gia đình, người yêu sớm nhận được nhiều tin vui trong thời gian tới.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Tuất

Tuất có tâm trạng vô cùng phấn khích. Bạn sẵn sàng đối mặt với vô số khó khăn xảy ra với mình. Lời khuyên cho Tuất là trong công việc không nhất thiết phải làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Bạn hãy giữ vững tinh thần làm những điều mình cảm thấy đúng đắn và có lợi cho bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi cần đưa ra những quyết định quan trọng cho vận trình của mình. Nếu khôn ngoan, sáng suốt, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu quyết định sai lầm, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối về công danh cũng như chuyện tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm