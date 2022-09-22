Tử vi thứ Sáu 23/9/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, xui rủi không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 23/9/2022 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, xui rủi không ai bằng.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra không được khả quan. Nếu vẫn giữ quan điểm cổ hữu và lạc hậu, bản mệnh không những làm giảm hiệu suất làm việc mà còn thất bại trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Con giáp này không chịu đổi mới phương pháp kinh doanh có thể sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. 

Tưởng chừng như người độc thân gặp được “chân ái” của đời mình, song bạn và người ấy sớm  “đường ai nấy đi” vì lý do không hợp nhau. Còn đời sống vợ chồng liên tục nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn vì chẳng ai chịu nhường nhịn ai khi giải quyết vấn đề này.

Tuổi Sửu

Trong thứ Sáu này, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” và tốt đẹp nhờ có quý nhân che chở. Tin vui về tiền bạc liên tục ập tới giúp nguồn tài chính của con giáp này tăng nhanh một cách rõ rệt. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ hài hòa, ấm êm. Cuộc sống hôn nhân luôn viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ, còn người độc thân sớm tìm được người yêu cho mình thông qua lời mai mối của người thân. 

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên tương đối hanh thông và thuận lợi. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhờ vào tinh thần làm việc hăng say bất kể ngày đêm, do đó được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này còn có những cơ hội kiếm tiền bất ngờ ập tới khiến túi tiền của bản thân ngày càng tăng. Không những biết cách kiếm tiền mà còn có khả năng quản lý tài chính khá tốt nên không cần phải lo lắng gì về vấn đề này. 

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ vượng sắc. Đôi lứa yêu nhau đang có những phút giây yêu đương mãnh liệt sau khoảng thời gian “chiến tranh lạnh”. Người độc thân nhanh chóng “thoát ế” nhờ cuộc gặp gỡ vô tình trên đường đi làm về. 

Tuổi Mão

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối gian nan, vất vả. Khi có những rắc rối phát sinh, con giáp này thường hay bối rối, bế tắc nên đã tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá rối. Do đó, bạn hãy giữ vững tinh thần để tránh điều này xảy ra trong quá trình làm việc. 

Vận trình tình cảm của con giáp này có những mâu thuẫn nảy sinh. Mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia có nhiều xung đột trong cuộc sống hôn nhân. Nếu biết cách bao dung, nhường nhịn lẫn nhau thì chuyện tình cảm mới có thể bền lâu.  

Tử vi thứ Sáu 23/9/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, xui rủi không ai bằng - Ảnh 1
Công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra có chút gian nan, vất vả. Sự lo lắng, bất an trong lòng khiến Thìn không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ công việc. Vậy nên, vận trình tài lộc giảm sút đáng kể. Con giáp này không thể tự chủ được nguồn thu nhập của mình vì những khoản chi “không tên”.

Chuyện tình cảm cũng sẽ đón nhận những tin không tốt. Tình cảm của người tuổi này và người ấy có dấu hiệu “đường ai nấy đi” nếu cả hai không còn tiếp tục tin tưởng với nhau nữa. Hạnh phúc chính là biết trân trọng mọi điều xung quanh chứ không phải đi tìm những thứ phù du, xa vời. 

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường vào hôm nay. Con giáp này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhờ vào năng lực của chính mình. Đồng thời, bản mệnh có thể thuận lợi phát triển con đường sự nghiệp nhờ có quý nhân phù trợ. Người tuổi này có thể kiếm được một khoản tiền béo bở nhờ vào những dự án mà bản mệnh đã đầu tư trước đó. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hạnh phúc viên mãn. Bạn luôn mong muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể để được về nhà và ở bên cạnh người ấy. 

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc và khả quan. Bạn đã chăm chỉ làm việc và ít phàn nàn hơn trước, do đó hứa hẹn bản mệnh có thể gặt hái được thành công trong thời gian sắp tới. Con giáp này rất biết cách giữ tiền nên có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá cho bản thân. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ không có gì đổi mới. Người độc thân vẫn chưa thể quên đi mối tình đầu của mình, người đang yêu luôn khiến cho đối phương khó chịu vì lúc nào cũng bào chữa những lỗi lầm đã gây ra. 

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và thuận lợi. Con giáp này đạt được kết quả đúng như kỳ vọng của mình sau những cống hiến không ngừng nghỉ. Người tuổi này còn có thể kiếm được một khoản tiền khấm khá nhờ có nghề tay trái. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Người đã kết hôn có khoảng thời gian vui vẻ và ngập tràn tiếng cười bên người ấy. Còn người độc thân nhận được lời tỏ tình dễ thương nhờ vào nét duyên dáng của mình. 

Tử vi thứ Sáu 23/9/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, xui rủi không ai bằng - Ảnh 2
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi việc làm của người tuổi Thân tương đối xáo trộn và khó khăn. Việc nhạy cảm quá mức khiến cho người tuổi này khó kiểm soát tốt tâm trạng của mình trong quá trình làm việc nhóm. Từ đó, bản mệnh nói ra những lời khó nghe nên gián tiếp gây ra xích mích với những người làm chung.  

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu kém sắc. Nếu chẳng may tình yêu không như mình mong muốn thì bạn sẽ lập tức trở nên bi lụy và mù quáng. Tử vi cho biết, bạn sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nếu chuyện gì cũng dùng cảm xúc để giải quyết. 

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay suôn sẻ dễ dàng. Tam Hợp giúp sức nên người tuổi này có thể dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của giáp này cũng sẽ hòa hợp yêu thương. Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa tuổi này và nửa kia không thể tốt hơn. Gia đình là động lực, niềm vui và là tất cả trong mắt của bản mệnh lúc này.

Tuổi Tuất

Hôm nay, công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận lợi vì sự trợ mệnh của Cát Tinh. Điều này đã giúp bạn tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Các dự án mà con giáp này đầu tư bắt đầu sinh lợi và nhà đầu tư cũng tìm đến nên đã giúp bản mệnh thu về khoản tiền dồi dào. 

Vận trình tình cảm có nhiều thăng trầm. Người tuổi này thường mơ mộng viễn vông về chuyện tình cảm nên vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai người. Nếu bản mệnh biết chấp nhận sự thật, mối quan hệ này sẽ có tiến triển khá tốt.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày nàu diễn ra khá hanh thông. Đối với Hợi làm trong lĩnh vực buôn bán, bản mệnh có thể phát lên như “diều gặp gió” nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh. Con giáp này còn biết cách cân bằng trong quá trình chi tiêu nên không cần phải bận tâm về vấn đề này. 

Vận trình tình cảm không có tiến triển gì mới. Người độc thân vẫn không muốn nói đến chuyện yêu đương vì quá ham mê công việc. Tuy nhiên, bạn đừng chớ là nếu không sẽ hối hận không kịp. 

Tử vi thứ Sáu 23/9/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, xui rủi không ai bằng - Ảnh 3
Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày nàu diễn ra khá hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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