May mắn liên tiếp vào đúng 5 ngày tới (21/9-25/9), phúc ngang Thiên Tử, 3 con giáp vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 12:42

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể vào đúng 5 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi hết mức vào đúng 5 ngày tới. Cát Tinh nâng đỡ tận tình giúp người tuổi này liên tục gặp nhiều vận may trong quá trình làm việc, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và mua bán. Ngoài ra, bản mệnh hãy mở rộng thêm mối quan hệ xã giao để con đường thăng tiến thêm phần suôn sẻ. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ liên tục đón nhận tin vui. Người độc thân dễ dàng tìm một nửa yêu thương cho mình nhờ vào lời giới thiệu của người thân. Còn người đã lập gia đình có được cuộc sống gia đình yên ấm, hòa thuận. 

May mắn liên tiếp vào đúng 5 ngày tới (21/9-25/9), phúc ngang Thiên Tử, 3 con giáp vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi hết mức vào đúng 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 5 ngày tới, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không có gì khó khăn. Thìn làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặt hái thành công trong sự nghiệp nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và thông minh của mình. Con giáp này có thu về khoản tiền đầy túi nhờ vào công việc phụ và khoản thưởng bất ngờ từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên khởi sắc và thăng hoa. Người tuổi này cảm thấy thật hạnh phúc vì luôn có một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần để bản mệnh an tâm phát triển sự nghiệp. 

May mắn liên tiếp vào đúng 5 ngày tới (21/9-25/9), phúc ngang Thiên Tử, 3 con giáp vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể - Ảnh 2
Đúng 5 ngày tới, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không có gì khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi trong thời gian tới. Mọi việc làm của Mùi bạn sẽ đúng như mình mong muốn, nhưng nếu hạn chế rắc rối thì hãy kiểm tra lại kết quả trước khi đưa đến các bộ phận khác. Con giáp này có được một công việc tốt, do đó có thể không còn bị áp lực tài chính như lúc trước. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh có chuyển biến tốt đẹp. Con giáp này còn độc thân có khả năng được người phù hợp nhờ sự giúp đỡ của Ngũ hành tương sinh. Sau những hiểu lầm trước đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia ngày càng khăng khí, gắn bó với nhau nhiều hơn. 

May mắn liên tiếp vào đúng 5 ngày tới (21/9-25/9), phúc ngang Thiên Tử, 3 con giáp vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể - Ảnh 3
Công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (21/9), 3 con giáp đổi vận của cải chật két, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung túc đến cuối năm

Trúng số độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (21/9), 3 con giáp đổi vận của cải chật két, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung túc đến cuối năm

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đổi vận của cải chật két, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung túc đến cuối năm vaafo đúng 12 giờ ngày 21/9/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 44 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới