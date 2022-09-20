Vận may liên tiếp 3 ngày tới (20/9-22/9), Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 05:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện vào đúng 3 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trong thời điểm tới. Nếu nhạy bén hơn trong việc nắm bắt thời cơ trước mắt thì người tuổi này có thể cơ hội thăng tiến trong tương lai. Đây là khoảng thời gian không có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn tài chính, song nhờ biết cách tiết kiệm thông minh mà bản mệnh có được một khoản dư khấm khá cho mình. 

Không những sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng thuận lợi, viên mãn. Với những người còn độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Vận may liên tiếp 3 ngày tới (20/9-22/9), Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn diễn ra tương đối ổn định vào đúng 3 ngày tới. Lối suy nghĩ chín chắn giúp người tuổi này hạn được khá nhiều rắc rối trong công việc. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc là điều kiện để bản mệnh tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của chính mình. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên tươi sáng. Người độc thân nhanh chóng tìm được người bạn đời cho mình vào những lúc mà chính mình không ngờ tới. Nhờ tình cảm chân thành mà cả hai duy trì được mối quan hệ bền chặt, dài lâu. 

Vận may liên tiếp 3 ngày tới (20/9-22/9), Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn diễn ra tương đối ổn định vào đúng 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày liên tiếp tới, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tiến triển hanh thông, thuận lợi vô cùng. Đây là thời điểm tốt lành để bạn có thể thực hiện các ý tưởng hay dự án đã ấp ủ bấy lâu. Song, nếu muốn đạt được thành công như mong đợi, tuổi này phải có sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hết sức.

Vận tình cảm của tuổi này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Cuộc sống hôn nhân đôi khi sẽ có những bất hòa, mâu thuẫn nhưng vì có sự nhường nhịn lẫn nhau mà cả hai luôn dung hòa tốt mối quan hệ tình cảm này.

Vận may liên tiếp 3 ngày tới (20/9-22/9), Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện - Ảnh 3
Đúng 3 ngày liên tiếp tới, vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tiến triển hanh thông, thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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