Quay trúng ô số đỏ liên tiếp từ ngày 21/9, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp nhận 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 07:10

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nhận 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy từ ngày 21/9/2022.

Tuổi Thìn

Kể từ ngày 21/9, mọi việc làm của người tuổi Thìn sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông. Người tuổi này luôn nhận được nhiều cảm tình từ mọi người vì luôn giữ thái độ mang ơn đối với những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Vận trình tài lộc liên tục gặp nhiều may mắn, bạn cũng có thể nhận được lộc ăn uống hoặc lương thưởng dưới sự hỗ trợ tận tình của Thực Thần. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tương đối ổn định. Tình cảm gia đình có thể dung hòa tốt nhờ những người trong cuộc luôn dành sự quan tâm nhất định đến người bạn đời của mình. 

Quay trúng ô số đỏ liên tiếp từ ngày 21/9, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp nhận 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy - Ảnh 1
Kể từ ngày 21/9, mọi việc làm của người tuổi Thìn sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên “xuôi chèo mát mái” kể từ ngày 21/9. Với những ý tưởng mới trong công việc, người tuổi này khá là hào hứng để đón nhận nó, dù là công việc mà bản mệnh được tiếp xúc lần đầu tiên. Qua đó, bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn như ý. Ở ngoài xã hội, người tuổi này có thể là người có địa vị và tiếng nói, nhưng khi về đến nhà thì bản mệnh trở thành một người trụ cột, đảm đang biết chăm lo cho gia đình. 

Quay trúng ô số đỏ liên tiếp từ ngày 21/9, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp nhận 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy - Ảnh 2
Vận trình công việc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên “xuôi chèo mát mái” kể từ ngày 21/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra êm đẹp, không có trở ngại gì cả trong thời điểm tới. Sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong công việc của bạn giúp bản mệnh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những hạng mục mà bản mệnh đầu tư trước đó dần đi vào quỹ đạo, do đó hãy nắm bắt cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ luôn tràn ngập yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Người độc thân tuổi này nên chăm chỉ tham gia các hoạt động tập thể để tìm kiếm mối duyên lành cho mình. 

Quay trúng ô số đỏ liên tiếp từ ngày 21/9, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp nhận 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra êm đẹp, không có trở ngại gì cả trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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