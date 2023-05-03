Tử vi thứ Năm ngày 4/5/2023 của 12 con giáp: Tị - Ngọ thăng quan phát tài, phúc lộc vô song; Hợi - Mùi thất thoát tài chính, cân nhắc trước sau

Chính Ấn soi tỏ, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển vô cùng hanh thông. Bạn biết đâu là cơ hội để phát triển và nắm bắt nhanh chóng. Thậm chí, bạn không ngại thử sức mình ở những nội dung công việc mới. Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể vượt qua được khó khăn. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai.

Theo tử vi thứ Năm ngày 4/5/2023 của 12 con giáp, Thủy sinh Mộc đem lại nhiều tin vui trên lĩnh vực tình cảm cho người tuổi Tý. Nếu còn độc thân, bạn có thể phải lòng một người nào đó ngay lập tức, dù hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ của hai người ngày càng khăng khít gắn bó bởi cả hai đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Tuy nhiên Thương Quan lại chỉ ra rằng sự nghiệp của con giáp này phát triển không thuận lợi. Bạn thường xuyên bị cấp trên gây khó dễ nên không phát huy được tiềm năng, thành tích công việc cũng khó cao được như mong muốn.

Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, bạn nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng, không nên chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ nhất thời. Theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi ngày 4/5/2023 dự đoán, Thiên Tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của người tuổi Dần rực sáng trong ngày hôm nay. Bạn có thể thu về một khoản dư dả nhờ các mối đầu tư bất ngờ có lãi. Thậm chí, có một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Bạn thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra.



Ai cũng có những thế mạnh riêng, bạn nên nhìn ra điểm mạnh của người khác và học tập cải thiện bản thân. Đồng thời, Mộc vượng khuyên bạn dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

5. Tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 4/5/2023 của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa người tuổi Thìn và người thân thiếu đi phần hòa hợp. Có lẽ khoảng cách thế hệ khiến cho bản mệnh thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với cha mẹ hoặc con cái mình.



Thiên Ấn cho thấy sự nghiệp của con giáp này đang có những bước phát triển đáng kể. Bạn xử lý thành thạo những vấn đề xuất hiện trước mắt nhờ có vốn kinh nghiệm phong phú. Thậm chí, bạn còn giúp được mọi người giải quyết khó khăn.

6. Tuổi Tị

Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Chính vì thế, bạn cần hết sức cẩn thận kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, luôn lăm le tìm cách cướp công lao của mình. Thời điểm này, bạn chớ nên tin người quá dễ dàng.



Với người làm kinh tế, những sai lầm trước đó khiến bạn phải chịu một khoản thiệt hại đáng kể. Đây hẳn là bài học đắt giá để bạn không phạm phải trong tương lai. Hãy luôn xác thực thông tin chứ đừng vội vàng nghe theo người khác. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Đôi bên có nhiều quan điểm chung về cách xử lý công việc nên việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng còn khó khăn cản lối.



Người làm ăn kinh doanh cũng có thể được tiếp xúc với những mối khách hàng triển vọng. Họ không chỉ đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với họ nhé.

8. Tuổi Mùi

Thổ sinh Kim, nếu đã phải lòng ai thì người tuổi Mùi hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội để bày tỏ. Hãy dùng sự chân thành của mình khiến đối phương rung động, còn nếu bạn không chủ động hơn thì mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách với đối phương.

Chính Ấn nâng đỡ, sự nghiệp của con giáp này cũng có những bước tiến vượt bậc. Bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Cơ hội được thăng chức tăng lương không còn xa nữa.

9. Tuổi Thân

Khi đối diện với cục diện Tương Xung, người tuổi Thân chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Chính sự chán nản của bạn sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn đấy. Nếu suy nghĩ lạc quan, bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.



Nếu không có cách giải quyết cụ thể, bạn có thể hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh, chắc hẳn sẽ có người đưa ra được cho bạn lời khuyên hữu ích. Hãy khiêm tốn lắng nghe người khác, bạn có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình. Kim khắc Mộc, các cặp đôi có nguy cơ bất đồng ý kiến, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc hoặc con cái.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Kiếp Tài ngăn trở, người tuổi Dậu thường xuyên khăng khăng với ý kiến của mình mà chẳng chịu lắng nghe ai. Thậm chí, dù có vướng phải sai lầm, bạn cũng không nhận ra và tiếp tục khiến mình sa vào vũng lầy. Thái độ kiêu ngạo sẽ còn khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối trong tương lai. Ngay từ bây giờ, hãy học cách quan sát và lắng nghe mọi người, hạ cái tôi xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn.



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Bạn nên sắp xếp thực hiện các kế hoạch phù hợp thì mới gặp nhiều may mắn, hạn chế được các rủi ro.

11. Tuổi Tuất

Tiếp nối tử vi ngày 4/5/2023 của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Tuất có thể sẽ phát sinh 1 vài rắc rối khi bản mệnh cảm thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu.



May mắn, trên phương diện sự nghiệp có Thiên Ấn chiếu mệnh, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có một ngày khá thư thả. Những công việc đã quá quen thuộc không khiến bạn tốn nhiều thời gian.

12. Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi có tâm trạng phấn chấn khi bắt đầu ngày mới. Bạn sẵn sàng thực hiện các công việc được phân công, cho dù đó là công việc mới mà bạn chưa xử lý bao giờ đi nữa.



Tinh thần tích cực của bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể hăng say làm việc. Hãy gắn kết mọi người với nhau, bạn sẽ nhận thấy mọi việc còn tiến triển thuận lợi hơn dự tính rất nhiều nữa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm