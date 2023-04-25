Đúng thứ 4, 5, 6 (26/4 - 28/4): Top con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 13:08

Dự đoán đúng thứ 4, 5, 6, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác. Họ sống có trước có sau, khiêm nhường và nhạy bén nên chưa bao giờ bỏ lỡ thời cơ trời cho. Nhờ thế, càng nỗ lực Mùi càng khiến hầu hao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Vào thứ 4, 5, 6, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà Mùi sẽ ăn nên làm ra, thăng chức tăng lương ngoạn mục. Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng tha hồ ăn sung mặc sướng, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

Đúng thứ 4, 5, 6 (26/4 - 28/4): Top con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ Tuất cũng là người thẳng thắn, kiên định và có trách nhiệm. Họ dám nghĩ dám làm, nỗ lực vươn lên nên càng về hậu vận càng sung túc an nhàn, tiền của bủa vây, đếm không ngơi tay.

Sách tử vi có nói, trong thứ 4, 5, 6, tuổi Tuất sẽ được trời thương mà ban cho cơ hội đổi đời. Chẳng những kiếm được nhiều tiền, túi cứ vơi lại đầy Tuất còn dễ dàng trở thành con giáp giàu có nhất, ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Đúng thứ 4, 5, 6 (26/4 - 28/4): Top con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần bản lĩnh, khôn ngoan và có gan làm giàu. Dẫu sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Dần chưa bao giờ than thân trách phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ cống hiến hết mình, làm việc chăm chỉ nên thần tài tìm đến tận cửa, tiền tài công danh như ý.

Đặc biệt, đúng thứ 4, 5, 6, con giáp giàu sang này sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề. Vận may trời cho sẽ theo chân Dần giúp họ trúng thưởng cực to, sung sướng đủ đầy, tiền tài chẳng thiếu.

Đúng thứ 4, 5, 6 (26/4 - 28/4): Top con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, ngập trong biển tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 4, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 25/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to