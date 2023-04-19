Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới (20/4 - 29/4), vận đỏ cả tình lẫn tiền, ngửa tay hứng vàng như thác đổ, lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 13:43

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp vô cùng may mắn được gặp quý nhân, làm gì cũng hanh hao thông thuận lợi. Tiền nong, tơ duyên đều vô cùng trơn.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết thân. Bạn là người mang từ tâm, hay trợ giúp mọi người. Tính cách của bạn khá đơn thuần, ko thích cầu kỳ, phô trương. Người tuổi Mùi khá thông minh, sắc sảo, mang tầm nhìn. Bạn hợp với công việc đầu tư kinh doanh hơn là những công việc liên quan tới kỹ thuật, nghiên cứu. Tuy nhiên, một nhược điểm là người tuổi Mùi khá cổ hủ, ko sẵn sàng lắng tai những ý kiến góp ý. Nếu sửa được nét tính cách này, bạn sẽ tiến xa hơn trong công việc cũng như sự nghiệp.

Sang 10 ngày tới, con giáp tuổi Mùi gặp được nhiều điều may mắn trong công việc. Người làm thuê ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước. 

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới (20/4 - 29/4), vận đỏ cả tình lẫn tiền, ngửa tay hứng vàng như thác đổ, lộc rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi học, bước sang 10 ngày tới, những người tuổi Tuất sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, vận may thăng tiến đều đặn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Họ cũng sẽ mang quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi hanh hao thông.

Với những người làm thuê ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng to còn kinh doanh kinh doanh sẽ phát đạt, giàu mang. Ngoài ra, tuổi Tuất sẽ mang nhiều bất thần tới, chẳng hạn như đổi nhà to hơn, sửa sang nhà đẹp hơn hoặc thu được món hời to từ đầu tư… Những điều may mắn này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ. Sau thời kì dài vướng mắc, bế tắc trong công việc, cuối cùng con giáp này khắc phục được loạt vấn đề. 

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới (20/4 - 29/4), vận đỏ cả tình lẫn tiền, ngửa tay hứng vàng như thác đổ, lộc rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Sang 10 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ mang công việc vô cùng ổn định, cuộc sống gia đình cũng khá hạnh phúc vì luôn được người bạn trăm năm yêu thương, và hết lòng chăm sóc bạn. Đối với những tuổi Dậu làm kinh doanh tuần này thu về nhiều hợp đồng to nhờ những thành tựu mà bạn siêng năng trước đó giờ đây bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nhìn chung tử vi cho thấy, người tuổi Dậu chỉ việc ngồi tận hưởng của bạn. Bạn sẽ được cấp trên đã nhìn ra năng lực dư thừa của bạn mang ý muốn thăng quan tiến chức cho bạn. Về đường tài lộc người tuổi Dậu sẽ mang một tuần mới ổn định tâm lý, vui vẻ, tiền nong lúc nào cũng rủng rỉnh đầy ví. Nếu tuổi Dậu đang định mở rộng kinh doanh thì đây chính là thời cơ tốt, hãy biết nắm bắt.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới (20/4 - 29/4), vận đỏ cả tình lẫn tiền, ngửa tay hứng vàng như thác đổ, lộc rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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