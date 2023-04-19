Sang ngày thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4): Quý nhân gõ cửa, 3 con giáp chính thức thoát bể khổ, thay đời rực rỡ, Cát thần kề bên nâng đỡ, đại phát đại tài

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 12:44

Bước sang thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4), 3 con giáp tài lộc cực hanh thông, cuộc sống no đủ.

Tuổi Hợi

Chúc mừng người tuổi Hợi vì sang thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4), chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang.

Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Sang ngày thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4): Quý nhân gõ cửa, 3 con giáp chính thức thoát bể khổ, thay đời rực rỡ, Cát thần kề bên nâng đỡ, đại phát đại tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thầy tử vi cho biết, bước sang thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4), người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc lên đỉnh vinh quang.

Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

Sang ngày thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4): Quý nhân gõ cửa, 3 con giáp chính thức thoát bể khổ, thay đời rực rỡ, Cát thần kề bên nâng đỡ, đại phát đại tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán rằng, sang thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4), những người tuổi Thân sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Do thời gian tới được Thần Tài chỉ điểm, người tuổi Thân sẽ liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy.

Những công việc bị đình trệ trước đây thì trong thời gian này sẽ được tuổi Thân hoàn thành triệt để, gọn gàng. Thêm vào đó, con giáp này còn năng nổ giúp đỡ mọi người, lấy được thiện cảm và tạo ra thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

Sang ngày thứ Năm và thứ Sáu (20/4, 21/4): Quý nhân gõ cửa, 3 con giáp chính thức thoát bể khổ, thay đời rực rỡ, Cát thần kề bên nâng đỡ, đại phát đại tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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