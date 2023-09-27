Tử vi thứ Năm ngày 28/9/2023: Sửu quyết tâm trong công việc, Dần phát tài bất ngờ, Tý hiền lương sinh phú quý

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 15:38

Ngày mới (28/9) là thời điểm 3 con giáp sau có vận trình nhiều thay đổi nhất trong tháng 9/2023.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 28/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu quyết tâm hoàn thành công việc được giao.

Công việc: Người tuổi Sửu có công việc tốt, làm việc hoàn thành đúng chức trách, hạn chế. 

Tình cảm: Bạn dành nhiều thời gian cho bản thân, chăm chú vào công việc. 

Tài lộc: Tài lộc chuẩn chỉnh, quan tâm nhiều đến vấn đề kinh tế.  

Sức khỏe: Bạn có hoạt động ngoài trời nhiều, nên dùng kem chống nắng.

Tử vi thứ Năm ngày 28/9/2023: Sửu quyết tâm trong công việc, Dần phát tài bất ngờ, Tý hiền lương sinh phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong công việc, tinh thần làm việc lên cao. Ngày mới (28/9) là thời điểm bản mệnh làm việc chăm chỉ và gặp nhiều may mắn. Những rắc rối trong quá khứ được giải quyết triệt để, bản mệnh chuẩn bị tinh thần đón nhiều may mắn, cơ hội mới để phát triển bản thân.

Con giáp này có tham vọng mạnh mẽ, có sức sáng tạo lớn lại có quý nhân phù trợ nên có thể đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, mở rộng mối quan hệ xã hội và tìm được các đối tác tiềm năng. Người làm công ăn lượng cũng có những ngày tháng thịnh vượng.

Tử vi thứ Năm ngày 28/9/2023: Sửu quyết tâm trong công việc, Dần phát tài bất ngờ, Tý hiền lương sinh phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 28/9/2023, tuổi Tý thuận lợi trong công việc. May mắn là mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch đã vạch ra, tốt nhất bản mệnh nên chú tâm cho công việc, nó chính là chỗ dựa vững chắc của bản mệnh sau này.

Tuổi Tý vô cùng thông minh và khéo léo, điều này rất thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ xã giao kiếm tiền. Những người đang đi làm công ăn lương thì có khả năng cao sẽ tăng ca thêm được nhiều hoặc được thưởng nóng.

Vận trình tình cảm bình ổn. Đừng mong hiểu một người nào đó hoàn toàn, mà cần cố gắng dung hòa mọi thứ để cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Người trong gia đình thì nên thông cảm cho nhau, đừng tạo thêm áp lực.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi thứ Năm ngày 28/9/2023: Sửu quyết tâm trong công việc, Dần phát tài bất ngờ, Tý hiền lương sinh phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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