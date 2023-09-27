Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (27/9/2023): 3 con giáp được bề trên nâng đỡ tài lộc, sắp đổi vận giàu sang, chỉ việc gánh tiền vào nhà

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 15:09

Đúng chiều nay, 3 con giáp này có thể gặp quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi, giàu có và quyền lực nhất ngày.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 27/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý sẵn sàng làm việc khi có thời gian rảnh, quan tâm nhiều khi người khác nghĩ gì về bạn. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bạn chăm chỉ làm việc, có thời gian rảnh tìm hiểu nhiều thông tin quan trọng. 

Tình cảm: Hôm nay người tuổi Tý tình cảm mặn nồng, cả hai hạnh phúc với những gì đang có.

Tài lộc: Tài lộc thay đổi nhờ vào bản tính biết cách quản lí chặt chẽ nguồn chi tiêu hằng ngày. 

Sức khoẻ: Mỏi mệt, đau đầu là chuyện làm bạn cảm thấy sức khỏe cần điều chỉnh ngay.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (27/9/2023): 3 con giáp được bề trên nâng đỡ tài lộc, sắp đổi vận giàu sang, chỉ việc gánh tiền vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn làm việc chăm chỉ và cũng gặt hái nhiều thành công trong hôm nay (27/9). Ngay từ những ngày đầu tháng, bản mệnh đã đón nhiều tin vui trong sự nghiệp. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch mà tuổi Thìn đã tính toán. Ngoài ra, trong cuộc sống, con giáp này có thể gặp quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi, gặp khó khăn cũng không sợ.

Tinh thần của người tuổi Thìn khá tốt, đầu óc sáng suốt nên có thể đưa ra các quyết định phù hợp. Bản mệnh có nhiều cơ hội đón đầu xu hướng, vượt qua đối thủ và thu về khoản lợi nhuận lớn hơn.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (27/9/2023): 3 con giáp được bề trên nâng đỡ tài lộc, sắp đổi vận giàu sang, chỉ việc gánh tiền vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 27/9/2023 hôm nay, tuổi Mão nhận thêm tin vui. Sắp tới bản mệnh hoặc con cháu trong nhà nhận được tin tốt liên quan đến học tập, xin việc, thi cử. Những ai đang tìm việc thì sẽ được một người nào đó giới thiệu cho công việc tốt.

Tuy nhiên con giáp này đang chịu nhiều áp lực, nhiều muộn phiền vì tiền bạc. Tuổi Mão tốt bụng với người khác nhưng chưa chắc họ đã đối tốt lại, cho người khác vay tiền đến khi đòi thì khó khăn. Gần đây túng thiếu tiền bạc, may mắn còn có số tiền tích lũy từ lâu gồng gánh bớt.

Vận trình tình cảm có chiều hướng đi lên. Hãy học cách yêu thương bản thân nhất là vào những ngày buồn chán, hãy làm ít nhất một điều khiến mình thấy thoải mái. Dù bản mệnh có ra sao thì gia đình vẫn luôn đứng sau nâng đỡ và ủng hộ mọi lúc mọi nơi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (27/9/2023): 3 con giáp được bề trên nâng đỡ tài lộc, sắp đổi vận giàu sang, chỉ việc gánh tiền vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày cuối của tháng 9 dương lịch, 3 con giáp quý nhân phù trợ, may mắn nối tiếp may mắn, ra đường là có lộc, về nhà hạnh phúc đủ đầy 

3 ngày cuối của tháng 9 dương lịch, 3 con giáp quý nhân phù trợ, may mắn nối tiếp may mắn, ra đường là có lộc, về nhà hạnh phúc đủ đầy 

Những ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch sắp khép lại bằng cơn mưa tài lộc dành cho 3 con giáp may mắn dưới đây. Nhờ quý nhân phù trợ, 3 con giáp này sẽ may mắn nối tiếp may mắn, ra đường là có lộc, về nhà hạnh phúc đủ đầy. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 48 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi