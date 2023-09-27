Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (27/9/2023): 3 con giáp được bề trên nâng đỡ tài lộc, sắp đổi vận giàu sang, chỉ việc gánh tiền vào nhà

Tử vi ngày 27/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý sẵn sàng làm việc khi có thời gian rảnh, quan tâm nhiều khi người khác nghĩ gì về bạn.

Tình cảm: Hôm nay người tuổi Tý tình cảm mặn nồng, cả hai hạnh phúc với những gì đang có.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bạn chăm chỉ làm việc, có thời gian rảnh tìm hiểu nhiều thông tin quan trọng.

Tài lộc: Tài lộc thay đổi nhờ vào bản tính biết cách quản lí chặt chẽ nguồn chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Mỏi mệt, đau đầu là chuyện làm bạn cảm thấy sức khỏe cần điều chỉnh ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm việc chăm chỉ và cũng gặt hái nhiều thành công trong hôm nay (27/9). Ngay từ những ngày đầu tháng, bản mệnh đã đón nhiều tin vui trong sự nghiệp. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch mà tuổi Thìn đã tính toán. Ngoài ra, trong cuộc sống, con giáp này có thể gặp quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi, gặp khó khăn cũng không sợ.

Tinh thần của người tuổi Thìn khá tốt, đầu óc sáng suốt nên có thể đưa ra các quyết định phù hợp. Bản mệnh có nhiều cơ hội đón đầu xu hướng, vượt qua đối thủ và thu về khoản lợi nhuận lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 27/9/2023 hôm nay, tuổi Mão nhận thêm tin vui. Sắp tới bản mệnh hoặc con cháu trong nhà nhận được tin tốt liên quan đến học tập, xin việc, thi cử. Những ai đang tìm việc thì sẽ được một người nào đó giới thiệu cho công việc tốt.

Tuy nhiên con giáp này đang chịu nhiều áp lực, nhiều muộn phiền vì tiền bạc. Tuổi Mão tốt bụng với người khác nhưng chưa chắc họ đã đối tốt lại, cho người khác vay tiền đến khi đòi thì khó khăn. Gần đây túng thiếu tiền bạc, may mắn còn có số tiền tích lũy từ lâu gồng gánh bớt.

Vận trình tình cảm có chiều hướng đi lên. Hãy học cách yêu thương bản thân nhất là vào những ngày buồn chán, hãy làm ít nhất một điều khiến mình thấy thoải mái. Dù bản mệnh có ra sao thì gia đình vẫn luôn đứng sau nâng đỡ và ủng hộ mọi lúc mọi nơi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.