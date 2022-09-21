Ngoài ra, bạn còn nhận rõ được điểm mạnh của mình ở đâu và luôn tìm cách phát huy điểm mạnh đó. Bạn tin rằng đến một ngày nào đó, mọi người sẽ nhận ra tài năng của mình, từ đó con đường tương lai sẽ mở rộng với bạn. Tuy nhiên, Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Theo tử vi ngày 22/9/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý cảm thấy rất nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bạn cảm thấy mình cần phải tiếp tục tích lũy thêm kiến thức để luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Về tình cảm, có Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ hiện tại dường như đang có ảnh hưởng rất tích cực đến bạn, chỉ cần bạn luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi nó mang lại thì bạn sẽ nhận ra rất nhiều giá trị quý giá từ tình yêu của mình.

Tuổi Sửu sẽ có một ngày may mắn trong công việc, sự sáng tạo và khả năng vượt trội sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tích khả quan, tự mở rộng đường tiến thân cho mình. Ngày này cũng rất thích hợp để Sửu tăng cường hợp tác, mở rộng mối quan hệ làm ăn, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho lĩnh vực của mình. Bạn nhìn ra thời cơ nằm ở đâu và tập trung theo hướng đó, vượt xa cả đối thủ.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Cái tôi quá lớn khiến bạn dễ bị kích động và gây hấn với mọi người xung quanh, từ đó vướng vào đủ rắc rối khác nhau. Đã đến lúc bạn cần thay đổi tính không tốt của mình.

Ngày hôm nay, bản mệnh có nhiều việc phải chi tiêu nên tài chính cũng không được dư dả cho lắm. Ngay từ bây giờ, bạn cần phải chi tiêu tiết kiệm hơn, nếu không khi có sự cố xảy ra, bạn sẽ rất bối rối và dễ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thủy sinh Mộc, Bạn và nửa kia của mình đang ở giai đoạn phát triển ổn định. Hai người khá cởi mở với nhau và bạn thích chia sẻ với người ấy một vài bí mật nho nhỏ của mình. Sự thấu hiểu khiến mối quan hệ của hai người ngày càng bền vững hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn vào ngày này. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt khi ngũ hành bản mệnh Mộc sinh xuất cho Hỏa. Hai bạn thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không ai chịu nhường ai nên mâu thuẫn cứ thế nảy sinh, lời nói trong lúc nóng giận khiến mọi chuyện ngày càng đi xa.

Tuổi Thìn

Thổ khắc Thủy, người tuổi Thìn độc thân tỏ ra khá thờ ơ với những người khác giới. Bạn cho rằng mình vẫn còn trẻ và thời điểm này không nhất thiết phải tìm bằng được một đối tượng để yêu đương. Bạn muốn tập trung cho sự nghiệp hơn.

Với các cặp vợ chồng, bạn cần phải hạ cái tôi của bản thân xuống nếu không muốn xảy ra mâu thuẫn với nửa kia của mình. Dường như bạn muốn người ta phải chiều theo ý của mình nhưng lại chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của đối phương. Chính Tài cho thấy dấu hiệu tích cực trên phương diện tài lộc của bản mệnh. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có cơ hội được nhận các khoản thưởng nóng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Tuổi Tị

Thứ 5 này, tuổi Tị có thể gặp khó khăn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp do ảnh hưởng của Thương Quan. Sự cầu toàn là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng công việc, nhưng mỗi người có một phương pháp làm việc khác nhau. Nếu bạn quá áp đặt người khác nghe theo mình, bạn có thể trở nên xét nét và khó ưa trong mắt đối phương.

Thực tế bạn đang đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bản mệnh cứ bảo thủ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, thậm chí trượt chân khỏi vị trí hiện tại của mình. Chuyện tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt. Tình trạng của người độc thân vẫn y nguyên. Chẳng ai có thể giúp được con giáp này ngoài chính bản thân bạn cả. Nếu bạn không chịu mở lòng và chủ động tìm kiếm hạnh phúc thì dù có duyên gặp gỡ cũng chẳng đủ duyên để ở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thực Thần chỉ lối, người tuổi Ngọ làm công việc tự do có thể nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh trong ngày hôm nay. Bạn làm việc luôn giữ chữ tín nên nhận được sự tin tưởng của đối tác và ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng sẽ nhận được một khoản lợi nhuận kha khá. Hướng đi từ trước đó của bạn là hoàn toàn đúng đắn, vì thế hãy tiếp tục tin tưởng vào những quyết định của bản thân và làm những điều mình cho là đúng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì vậy, nếu có dự định làm những việc đó trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi.

Tuổi Mùi

Thiên Tài nhập cục cho thấy hôm nay là ngày may mắn về phương diện tài chính với người tuổi Mùi. Bản mệnh được giúp đỡ khá nhiều trong chuyện làm ăn, hợp tác với những đối tác và khách hàng rất đáng tin cậy. Cũng bởi trước đó bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ nên giờ là lúc thu về thành quả.

Song về phần công việc có thể gặp chút khó khăn, con giáp này dễ dao động và lung lay trước quá nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù bạn hiểu rõ điều mình làm và quyết tâm rất lớn nhưng vì thiếu kiên định nên khó lòng tập trung tiến về phía trước, cũng tốn nhiều thời gian hơn dự định. Hỏa sinh Thổ nên vận trình tình cảm của con giáp này đang tăng tiến không ngừng. Có lẽ hôm nay tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn cơ hội để có được hạnh phúc, được yêu thương mà không cần phải ghen tị với các cặp đôi khác nữa.

Tuổi Thân

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Thân nếu còn độc thân sẽ được quý nhân trao cho cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình. Vượt qua những tổn thương trong quá khứ, bỏ lại những điều khiến bản thân ủ rũ, con giáp này lấy lại niềm tin vào tình yêu sẽ đến. Điều này giúp bạn sẽ có được hạnh phúc mình chờ đợi bấy lâu nay.

Trong khi đó, những người đang yêu cũng sẽ có một ngày thứ 5 bình yên bên nhau, tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp và những khoảnh khắc khó quên. Bản mệnh biết rằng mình đang có được niềm hạnh phúc lớn lao cho nên luôn cố gắng bảo vệ và trân trọng điều đó. Hôm nay được coi là ngày vượng cát khí, nhưng bản mệnh cũng không vì thế mà ảo tưởng về vận may mình đang có, đặc biệt là mê muội lao vào những trò đỏ đen. Những trò may rủi đó có thể sẽ khiến cho tiền bạc của bạn hao hụt nhanh chóng, thậm chí là cháy túi mà vẫn đổ cả đống tiền vào với tâm lý muốn gỡ gạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp cục giúp tuổi Dậu sớm nhận được những thành công trên con đường kinh doanh của mình. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng, nắm bắt và tận dụng cơ hội đó đến cùng. Có thể thấy bản mệnh đang đi trên con đường vô cùng đúng đắn và phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến con giáp này thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, trái ngược với may mắn về tiền bạc, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình, nói những gì mình muốn, thậm chí sẵn sàng tổn thương người kia khi có tranh cãi.

Tuổi Tuất

Thổ khắc Thủy, người tuổi Tuất và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay, có lẽ là vì đối phương không thể chịu nổi những lời bóng gió của bạn. Nếu thấy buồn và hối hận, bạn hãy mau làm lành với đối phương, chắc chắn người ấy cũng không so đo với bạn đâu.

Người độc thân có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm nên bạn thường từ chối lời làm quen của người khác giới. Đã đến lúc bạn nên từ bỏ những định kiến của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn rồi đấy. Đừng tiếp tục bỏ lỡ những mối lương duyên. Chính Tài cho thấy bản mệnh rất để ý đến việc chi tiêu, vậy nên dường như tài chính của bạn lúc nào cũng ở trong tình trạng khá dư dả. Bạn cảm thấy việc tiêu tiền có mục đích và kế hoạch rõ ràng là một việc cực kì cần thiết.

Tuổi Hợi

Ngày Tị Hợi Tương Xung, con giáp tuổi Hợi có thể phải đối mặt với hung vận cản trở khá lớn. Dù bạn đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Có lẽ trước hết bạn nên xem lại cách thức làm việc của mình xem đã phù hợp hay chưa.

Đã vậy chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ càng gia tăng nỗi muộn phiền cho con giáp này. Thủy – Hỏa xung khắc khiến mối quan hệ tồn tại nhiều khúc mắc và tranh cãi liên miên, bản mệnh cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi.



Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm