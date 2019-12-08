Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ đón tin vui, tuổi Mùi may mắn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2019 12:17

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ đón tin vui từ phương xa, tuổi Mùi có vận may tài lộc. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, vận trình công việc của tuổi Tý khá thuận lợi, suôn sẻ. Năng lực của bạn được cấp trên và đồng nghiệp nhìn nhận.

Trong chi tiêu, tuổi Tý nên có kế hoạch rõ ràng hơn, tránh “vung tay quá trán”.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có quyết định sáng suốt trong công việc. Dù vậy, đừng nên quá chủ quan khi thật sự cần sự giúp đỡ của người khác.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ giới.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Dần

tu vi thu hai ngay 9/12/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên giữ gìn sức khỏe hơn, đề phòng các bệnh về hô hấp, tim mạch.

Tài lộc trong ngày dồi dào, nhất là với người kinh doanh, vừa mới khởi nghiệp.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp, cấp trên trong hôm nay. Vì thế, đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ.

Gia đạo có chút mâu thuẫn với người có gia đình, có thể là về vấn đề tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn thu về tài lộc, rủng rỉnh tiền bạc. Đây là thành quả cho những cố gắng của bạn.

Hôm nay, bạn nên thực hiện những lời hứa với người trong gia đình, đặc biệt là với người ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 9/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Tỵ không được suôn sẻ cho lắm. Có điềm tranh cãi trong công việc, bạn nên bình tĩnh và giữ vững quan điểm của mình.

Tài lộc chưa có dấu hiệu tăng, vì vậy bạn nên cân nhắc trong chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đón tin vui gia đạo từ phương xa, hoặc gặp vận may trong công việc.

Tuổi Ngọ đặc biệt lưu ý vấn đề tiền bạc trong ngày, nhất là về các khoản đầu tư lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Mùi

Vận may tài lộc mỉm cười với người tuổi Mùi. Đây có thể là may mắn trúng số, hoặc trúng thưởng.

Trong công việc, tuổi Mùi đừng ngại thử thách, biết đâu đây là cơ hội phát triển tốt.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Thân

tu vi thu hai ngay 9/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên phát triển các mối quan hệ hiện tại, vì quý nhân có thể xuất hiện để giúp đỡ bạn.

Về tình duyên, người độc thân có nhiều sự lựa chọn, nên cân nhắc cẩn thận.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu giữ gìn sức khỏe trong ngày mới, đề phòng cảm lạnh hay bệnh về dạ dày.

Tài lộc có thể tăng, dù vậy tuổi Dậu vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cẩn thận.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một ngày mới khá bận rộn. Nhưng đừng vì việc dồn dập mà mất tập trung vào công việc. Bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, giải quyết từng việc một.

Tình duyên viên mãn với những cặp đôi, đặc biệt là người đã có gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu hai ngay 9/12/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 9/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng nên quá bảo thủ trong vài chuyện. Bạn nên nhịn nhường một chút để tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa nhất.

Tuổi Hợi có tin vui vào cuối ngày, có thể về tài lộc hoặc gia đạo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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