Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ liên tiếp gặp thời, tiền bạc ồ ạt kéo về, Dần tiểu nhân đeo bám, Thìn cẩn thận chi tiêu

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Mão

Dự đoán, trong thứ Hai ngày 28/6/2021, người tuổi Mão liên tục có vận may về tài lộc. Mão là con giáp rất biết cách tận dụng mọi thời cơ để kiếm tiền. Đáng mừng thay, những cơ hội mà nhà trời ưu ái ban cho Mão trong thứ Hai này sẽ không khiến con giáp này phải thất vọng. Điều quan trọng là Mão cần phải sắp xếp thời gian cho khoa học để công việc hiệu quả hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần phải hết sức chú ý trong chuyện tiền bạc vào thứ Hai. Dự đoán, những bữa tiệc tùng hoặc một sự kiện nào đó sắp diễn ra sẽ khiến bạn phải “chi đậm”. Dù con giáp có khá giả nhưng cứ tiêu tiền không kiểm soát thì túi tiền cũng sẽ dần vơi cạn theo thời gian. Ngoài ra, nếu Thìn đang có ý định mở rộng làm ăn hoặc sự kiện quan trọng thì hạn nên chế tiến hành vào thời gian này vì thường gặp vài trắc trở.

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, người tuổi Tỵ trong thứ Hai này phải chịu nhiều áp lực, muộn phiền về mặt tinh thần vì công việc không được như kỳ vọng. Sự tự tin có phần thái quá khiến con giáp này lúc nào cũng muốn đi về phía trước mà không tính đến hậu quả về sau. Bản mệnh vậy trình tuột dốc, một khi đã thua lỗ sẽ không thể cứu vãn. Lời khuyên cho Tỵ trong giai đoạn này là nên cẩn trọng, tránh làm việc theo cảm tính và cho cho đến khi vận mệnh chuyển mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Ngọ

Vào ngày đầu tuần, người tuổi Ngọ đã được Thần tài giúp sức, tiền bạc của con giáp sẽ ngày càng thịnh vượng. Có thể nói, thời gian này là lúc con giáp rất bận rộn với việc kiếm tiền. Người làm kinh doanh có phần vượng lộc hơn so với người làm công ăn lương. Bản mệnh liên tiếp thắng lớn trong các dự án, thu về không biết bao nhiêu tài lộc. Ngoài ra, vận đào hoa đang tới, Ngọ độc thân có thế tìm được người như ý trong mai may.

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Mùi

Trong ngày đầu tuần, Mùi vận trình may mắn, sự nghiệp hanh thông. Với tâm trạng phấn khởi, trí lực thông suốt, con giáp giải quyết tất cả công việc một cách nhanh chóng, gây ấn tượng mạnh với lãnh đạo hay đối tác.Tài lộc của Mùi cũng vì thế mà trở nên vô cùng rực rỡ. Tiền bạc con giáp kiếm được nhiều vô kể. Con giáp có thể lập một quỹ tiết kiệm hay mang đi tái đầu tư sể sinh tiếp tục sinh lời.

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Thân

Vào thứ Hai, người tuổi Thân đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người đối diện vì đối phương chưa thực sự bị ấn tượng bởi bạn, dù bạn có chuẩn bị kỹ trước đó.Vì thế, nếu có buổi hẹn thuyết trình hoặc họp với khách hàng, tốt hơn hết bạn nên dời lại để tránh vụt mất cơ hội tốt.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình, công việc quan trọng nhưng nếu không có được một cơ thể khỏe mạnh, Thân khó lòng đi đến thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Dậu

Dậu vận trình suôn sẻ, gặp nhiều vận may vào ngày thứ Hai. Con giáp có trúng được nhiều hợp đồng lớn, giúp mở rộng quy mô kinh doanh, tăng nhanh tài lộc. Ngoài ra, với một số người làm công ăn lương, bản mệnh được giữ vị trí chủ chốt trong công việc, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên không ngừng.Nhìn chung, cuộc sống của Dậu thời gian này giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Tuất

Dự đoán, người tuổi Tuất sẽ đối mặt với cục diện tương phá, điềm báo vận trình không thuận lợi. Công việc của con giáp này gặp trở ngại do mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp dưới, ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ của dự án. Con giáp nên chú ý cách cư xử, tránh chuyện bé xé ra to. Rất may, tài lộc của Tuất không bị ảnh hưởng nhiều, con giáp tiền bạc dồi dào, sống đời phú quý.

Tử vi thứ Hai ngày 28/6/2021 của tuổi Hợi

Hợi được dự đoán sẽ được sự ưu ái của Thần Tài, công việc ăn nên làm ra, lợi nhuận nhiều vô kể. Trong thứ Hai, những người tuổi Hợi cần đề phòng tiểu nhân hãm hại bởi đây là thời điểm Hợi thu về khoản tài lộc rất lớn, tránh nghe theo lời xúi dục của người khác để đầu tư vào những chỗ không uy tín khiến con giáp trắng tay.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả