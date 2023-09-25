Tử vi thứ Hai ngày 25/9 của 12 con giáp: Mão may mắn nhất tuần, Sửu cát khí vây quanh, Thìn tài vận tăng theo cấp số nhân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 25/9, tuổi Mão làm các công việc tự do có thể kiếm được một khoản bộn tiền. Bản mệnh đã xây dựng được mạng lưới khách hàng, đối tác quen thuộc nên đồng tiền chảy về túi lúc nào cũng ổn định.

Thêm vào đó, con giáp này nên chú ý giữ gìn sức khỏe để cơ thể luôn khỏe mạnh, tránh làm việc gì quá sức. Ngoài ra, trong ngày mới hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở ngón chân. Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Tuy nhiên, con giáp này đừng vội hài lòng với những gì mà mình đã làm được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn để tiếp tục thực hiện, bởi tiềm năng của bản mệnh không chỉ dừng lại ở hiện tại đâu.

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu ngày mới này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Hôm nay, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay chăm chỉ đọc thêm sách, quan tâm nhiều vấn đề xã hội.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc bận rộn, quan tâm cho nhiều lĩnh vực mới, không muốn bản thân bế tắc trong công việc.

Tình cảm: Chấm dứt mối duyên hiện tại, bạn có được người bạn đời mới hoàn hảo, đúng gu.

Tài lộc: Tài lộc tiến triển đúng nơi, đúng chỗ, cân bằng được tất cả.

Sức khoẻ: Chú ý quan tâm đến sức khỏe hằng ngày, làm việc cần cân nhắc trước và sau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!