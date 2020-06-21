Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu bản lĩnh, tuổi Ngọ ghi dấu ấn

Tâm linh - Tử vi 21/06/2020 05:22

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp: tuổi Sửu bản lĩnh, tuổi Ngọ thể hiện tốt. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý làm việc rất có hiệu quả, sẽ được cấp trên đánh giá cao.

Tuy nhiên, tình cảm lại có trục trặc, cả hai vì thiếu tin tưởng mà tranh cãi.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020của tuổi Sửu

Không cần người khác nâng đỡ, tuổi Sửu vẫn bản lĩnh khẳng định mình trong công việc.

Nhưng trong tình cảm tuổi Sửu độc thân khá nhút nhát, vẫn chưa thổ lộ được tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Dần

tu vi thu hai ngay 22/6/2020 cua 12 con giap 1

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên thận trọng với các quyết định tiền bạc. Dù vận may lớn nhưng vẫn nên cân nhắc rủi ro.

Gia đạo vui vẻ, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tuổi Dần.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão không cẩn thận, dễ làm mất lòng người khác.

Người làm kinh doanh nên để mắt đến những mặt hàng hay dự án mới nhiều tiềm năng.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày đầu tuần nhiều hy vọng. Bạn có thể thử sức với nhiều cơ hội mới.

Dù vậy, đừng quá chủ quan trong chuyện đầu tư tiền bạc, nên cân nhắc rủi ro.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 22/6/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ đang có một đối thủ “đáng gờm”. Lời khuyên cho bạn là nên vững vàng và nỗ lực nhiều hơn.

Tài lộc có dấu hiệu giảm, đây là một khoản chi tiêu không thể tránh.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có lộc ăn uống trong hôm nay.

Công việc dù nhiều khó khăn nhưng tuổi Ngọ vẫn có thể giải quyết tốt, cấp trên đánh giá cao thể hiện của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể gặp nguy hiểm với chuyện tiền bạc. Đừng quá tin tưởng người khác mà dễ sa bẫy.

Tình duyên vui vẻ, tuổi Mùi có đôi hạnh phúc sum vầy.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Thân

tu vi thu hai ngay 22/6/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có yếu điểm trong công việc, nhưng đừng để đối thủ nắm bắt. Điều quan trọng là phải cải thiện mình hơn.

Tài chính là vấn đề khiến tuổi Thân đau đầu trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đừng sợ đối thủ mạnh, nên sợ bản thân thiếu nghị lực. Nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng tốt.

Người thân sẽ cho bạn niềm vui lớn trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất may mắn trong công việc và tiền bạc.

Về tình duyên, tuổi Tuất độc thân nên cởi mở hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu hai ngay 22/6/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 22/6/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp may mắn trong tiền bạc.

Tuổi Hợi độc thân có thể gặp được nhân duyên tốt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp lộc lá vun đầy, tiền về ngập tài khoản

Tử vi 10 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp lộc lá vun đầy, tiền về ngập tài khoản

Tử vi con giáp 10 ngày cuối tháng 6 ưu ái cho 3 con giáp này vun đầy két sắt cùng vận may. Mưu sự ắt thành, họ làm gì cũng dễ thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng