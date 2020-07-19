Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi đầy túi tiền, tuổi Mão giữ gìn sức khỏe

Theo tử vi ngày mới , công việc của tuổi Tý suôn sẻ, không vấp phải khó khăn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu nóng nảy, dễ làm mất lòng người khác. Có những quyết định sai lầm sẽ khiến bạn thấy hối hận.

Tài lộc trung bình, chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Tài lộc vượng, tuổi Sửu nhận được một món tiền may mắn trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần có nguồn thu nhập ổn định. Tuổi Dần không cần phải lo tiền bạc trong hôm nay.

Tình cảm cũng khá thuận lợi. Nhưng người có đôi nên dành nhiều thời gian cho người ấy hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có vận trình công việc dù khó khăn vào đầu ngày nhưng dần cuối ngày sẽ càng tốt hơn.

Tuổi Mão nên giữ gìn sức khỏe trong hôm nay, cẩn thận các bệnh vặt.

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn phải di chuyển nhiều trong hôm nay, nhưng thành quả cuối ngày sẽ khiến bạn thỏa mãn.

Tài lộc giảm nhẹ, nhưng có dấu hiệu tăng vào những ngày tới.

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong hôm nay, từ công việc đến tài lộc.

Tiểu nhân dù có muốn giở trò với bạn cũng không thể.

Tử vi thứ Hai ngày 11/5/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thăng tiến trong hôm nay, giành được vị trí như mong muốn.

Tuổi Ngọ độc thân có nhân duyên tốt, hãy cân nhắc.

Tử vi thứ Hai ngày 11/5/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi bất hòa với gia đình, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Tài lộc tăng, cho tuổi Mùi đầy túi tiền.

Tử vi thứ Hai ngày 11/5/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp cạnh tranh khá lớn trong công việc. Nhưng điều này sẽ thúc đẩy bạn phát triển hơn.

Tuổi Thân nên chú ý chuyện ăn uống, tránh thiếu chất mà mất sức.

Tử vi thứ Hai ngày 11/5/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đôi khi vẫn có suy nghĩ tiêu cực, khiến bản thân mệt mỏi.

Thay vì chỉ nghe theo đánh giá của người khác, bạn nên hiểu rõ bản thân hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 11/5/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất không còn bận tâm chuyện tiền bạc trong hôm nay.

Gia đình và người ấy là điểm tựa vững chắc cho bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 11/5/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 20/7/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp trục trặc với mối quan hệ thân quen.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.