3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ: Tháng 8 thần Tài giá đáo, tháng 9 quý nhân lâm môn, tháng 10 tình duyên đỏ thắm

Trời sinh tuổi Hợi được hưởng nhiều phúc khí. Họ sống thiện lương, hay giúp đỡ người khác nên càng dễ nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt là đến từ quý nhân.

Theo tử vi học, đây là 3 con giáp là con cưng của thần Tài, được ưu ái hết tài lộc, vận may trong 3 tháng 8, 9 và 10.

Đến cuối năm, tuổi Hợi có thể cùng lúc tài lộc sinh sôi, công việc như mong ước.

Khoảng thời gian đầu năm khó khăn với nhiều người, tuổi Hợi cũng không tránh khỏi chật vật, dù không quá nặng nề. Nhưng càng về cuối năm thì tuổi Hợi càng nhẹ nhàng thong thả, chuyện gì cũng suôn sẻ. Tháng 8 là khởi nguồn cho nhiều may mắn và đặc biệt là tháng 9 thăng hoa. Từ công việc, tài lộc đến tình duyên đều thập toàn thập mỹ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi luôn nuôi tham vọng có cuộc sống sung túc, họ luôn cố gắng không ngừng. Khoảng thời gian đầu năm tuổi Mùi làm gì cũng không đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng càng về cuối năm thì vận trình càng khởi sắc.

Từ tháng 9 đến cuối năm, tuổi Mùi có thể nuôi hy vọng mua nhà, mua xe hoặc đầu tư sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa tháng 7, tuổi Mùi có cơ hội trong công việc, thuận lợi theo kế hoạch mong ước. Tháng 8, may mắn tài lộc sẽ tìm đến. Tháng 9, vận trình suôn sẻ, ngày một khởi phát.

Từ tháng 9 đến cuối năm, tuổi Mùi có thể nuôi hy vọng mua nhà, mua xe hoặc đầu tư sinh lời. Vì chỉ cần chớp thời cơ trong thời gian hoàng kim này thì đều có thể thành hiện thực.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp giàu có trong tương lai.

Tuổi Ngọ không cần đợi quá lâu, 3 tháng tới sẽ là lúc tuổi Ngọ chuyển mình vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ trời sinh thích tự do, thoải mái. Dù bề ngoài của họ có phần nghiêm túc nhưng luôn có trách nhiệm với công việc. Thời gian qua tuổi Ngọ gặp không ít khó khăn nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, cầu tiến. Tuổi Ngọ không cần đợi quá lâu, 3 tháng tới sẽ là lúc tuổi Ngọ chuyển mình vụt sáng.

Theo tử vi con giáp, từ giữa tháng 7 này tuổi Ngọ bình yên thong thả, khi chuyện gì cũng thuận lợi, muốn gì có đó. Tháng 8 tới với nhiều tin vui trong gia định hoặc công việc. Tháng 9 lại càng khởi sắc với tài lộc dồi dào cùng sự trợ giúp từ quý nhân.

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