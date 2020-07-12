3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ: Tháng 8 thần Tài giá đáo, tháng 9 quý nhân lâm môn, tháng 10 tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 12/07/2020 07:34

Càng về gần cuối năm, 3 con giáp này càng được ưu ái tài lộc và vận may. Họ chỉ ngồi không cũng có tiền trong 3 tháng hoàng kim 8, 9 và 10.

Theo tử vi học, đây là 3 con giáp là con cưng của thần Tài, được ưu ái hết tài lộc, vận may trong 3 tháng 8, 9 và 10.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi được hưởng nhiều phúc khí. Họ sống thiện lương, hay giúp đỡ người khác nên càng dễ nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt là đến từ quý nhân.

3-con-giap-1
Tháng 8 là khởi nguồn cho nhiều may mắn và đặc biệt là tháng 9 thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian đầu năm khó khăn với nhiều người, tuổi Hợi cũng không tránh khỏi chật vật, dù không quá nặng nề. Nhưng càng về cuối năm thì tuổi Hợi càng nhẹ nhàng thong thả, chuyện gì cũng suôn sẻ. Tháng 8 là khởi nguồn cho nhiều may mắn và đặc biệt là tháng 9 thăng hoa. Từ công việc, tài lộc đến tình duyên đều thập toàn thập mỹ.

Đến cuối năm, tuổi Hợi có thể cùng lúc tài lộc sinh sôi, công việc như mong ước.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi luôn nuôi tham vọng có cuộc sống sung túc, họ luôn cố gắng không ngừng. Khoảng thời gian đầu năm tuổi Mùi làm gì cũng không đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng càng về cuối năm thì vận trình càng khởi sắc.

3-con-giap-2
Từ tháng 9 đến cuối năm, tuổi Mùi có thể nuôi hy vọng mua nhà, mua xe hoặc đầu tư sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa tháng 7, tuổi Mùi có cơ hội trong công việc, thuận lợi theo kế hoạch mong ước. Tháng 8, may mắn tài lộc sẽ tìm đến. Tháng 9, vận trình suôn sẻ, ngày một khởi phát.

Từ tháng 9 đến cuối năm, tuổi Mùi có thể nuôi hy vọng mua nhà, mua xe hoặc đầu tư sinh lời. Vì chỉ cần chớp thời cơ trong thời gian hoàng kim này thì đều có thể thành hiện thực.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp giàu có trong tương lai.

3-con-giap-3
Tuổi Ngọ không cần đợi quá lâu, 3 tháng tới sẽ là lúc tuổi Ngọ chuyển mình vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ trời sinh thích tự do, thoải mái. Dù bề ngoài của họ có phần nghiêm túc nhưng luôn có trách nhiệm với công việc. Thời gian qua tuổi Ngọ gặp không ít khó khăn nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, cầu tiến. Tuổi Ngọ không cần đợi quá lâu, 3 tháng tới sẽ là lúc tuổi Ngọ chuyển mình vụt sáng.

Theo tử vi con giáp, từ giữa tháng 7 này tuổi Ngọ bình yên thong thả, khi chuyện gì cũng thuận lợi, muốn gì có đó. Tháng 8 tới với nhiều tin vui trong gia định hoặc công việc. Tháng 9 lại càng khởi sắc với tài lộc dồi dào cùng sự trợ giúp từ quý nhân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp xui xẻo nhất tuần này từ 6 - 12/7/2020

4 con giáp xui xẻo nhất tuần này từ 6 - 12/7/2020

Trong tuần này từ 6 - 12/7/2020 có 4 con giáp vô cùng xui xẻo, làm chuyện gì cũng gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Thế nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng vượt qua, không đầu hàng trước thử thách.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi học con giáp giàu có 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng