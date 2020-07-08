Tháng 8 ngập tràn hỷ vận, 3 con giáp bước chân trái thấy thần Tài, bước chân phải gặp quý nhân

Trong năm 2020, có nhiều con giáp được thần Tài ưu ái. Nhưng từ giữa năm đến cuối năm, cụ thể là từ tháng 8 thì chỉ có 3 con giáp đặc biệt may mắn.

Đây là 3 con giáp có thời vận vụt sáng trong thời gian cuối năm. Đặc biệt là từ tháng 8, cung tài lộc được mở, vận may không ngừng bùng phát.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người siêng năng, làm gì cũng nỗ lực hết mình, nuôi tham vọng làm giàu. Đây là con giáp có xuất thân bình thường, thậm chí là khổ cực hơn người khác. Họ không được sung sướng thuở bé nhưng càng trưởng thành càng bản lĩnh, tự mình gầy dựng cơ nghiệp riêng.

Theo tử vi 2020, tuổi Dậu được nhận phúc khí tề thiên, làm gì cũng được thần Tài và thần May Mắn theo sát - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2020, tuổi Dậu được nhận phúc khí tề thiên, làm gì cũng được thần Tài và thần May Mắn theo sát. Đặc biệt là từ tháng 8, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ sang trang mới. Họ làm gì cũng thuận lợi, còn gặp quý nhân đưa đường dẫn lối, làm giàu là chuyện trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Theo tử vi con giáp, tuổi Sửu trời sinh hiền lành, siêng năng, không ngừng phấn đầu. Dù nhiều người cho rằng đây là con giáp chịu nhiều khổ cực nhưng lại là người có óc quan sát, biết lo trước nghĩ sau để có cuộc sống đủ đầy.

Theo tử vi học, tháng 8 mở đầu giai đoạn hoàng kim trong năm của tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, tháng 8 mở đầu giai đoạn hoàng kim trong năm của tuổi Sửu. Dù có gặp chuyện ngoài ý muốn tuổi Sửu vẫn thông minh giải quyết ổn thỏa. Đỉnh điểm phát tài của tuổi Sửu sẽ đến trong tháng 9 hoặc tháng 10.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sống tích cực, luôn có niềm tin vững vàng vào cuộc sống. Họ sống có mục tiêu, luôn cố gắng và kiên nhẫn.

Tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp có vận thế vụt sáng trong tháng 8 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp có vận thế vụt sáng trong tháng 8 tới. Từ tháng 8, tuổi Ngọ như bước sang một thời kỳ vận mệnh rực rỡ, phú quý bủa vây, tài lộc vây lối, làm gì cũng suôn sẻ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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