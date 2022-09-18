Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận trình dát vàng, quý nhân nâng đỡ tài lộc dồi dào, Mão gặp vận rủi đeo bám khó tránh cảnh thất thoát tiền bạc

Trong thứ Hai nhờ có thái độ đúng mực của con giáp tuổi Tý nên hôm nay rất quan trọng, nhất là dưới ảnh hưởng của Tỷ Kiên khiến có nhiều người xấu tính, nói những điều không hay về bạn. Tuyệt đối hãy giữ bình tĩnh và làm ngược lại những gì mà người nói về mình, nhất định người khác sẽ có ánh nhìn hoàn toàn khác về bạn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn nắm rõ đường đi nước bước để có những phương án đúng đắn giúp vận trình trong thứ Hai trở nên hanh thông hơn.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Nhờ Chính Ấn soi đường mà những nỗ lực thời gian gần đây của con giáp này hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc cho những bước tiến tích cực trong sự nghiệp. Rõ ràng là Sửu đang bước trên con đường đến với thành công đấy. Hãy tự tin và mạnh mẽ lên nhé.

Với người làm công ăn lương, nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu bạn rụt rè và không dám dấn bước thì không những khiến bản thân ngày một tệ hơn mà còn khiến cho gia đình và con cái phải thất vọng về mình lắm đấy. Vì vậy hãy cố gắng lên nhé, thành công rồi sẽ tìm đến với những người đủ nỗ lực.

Phương diện tình cảm khá tốt, bản mệnh có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Tuy nhiên, cũng trong hôm nay Sửu nên dành ra chút thời gian cho bản thân đừng vì mải mê kiếm tiền rồi khiến sức khỏe bị tổn thương nhé.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Nhờ Chính Ấn soi đường mà những nỗ lực thời gian gần đây của con giáp này hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc cho những bước tiến tích cực trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Dần

Tam Hợp mang tới nhân duyên tốt đẹp cho con giáp tuổi Dần, cho bạn nhiều hi vọng hơn về tương lai. Nhiều dự báo cho thấy người độc thân đang có cơ hội lớn, chỉ cần con giáp này mở rộng lòng mình ra hơn mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

không chỉ vượng phát trong đường tình duyên, công danh sự nghiệp của Dần trong những ngày này cũng thuận lợi không kém. Cụ thể trong thứ Hai này hứa hẹn sẽ là giai đoạn thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy. Lợi nhuận sẽ đổ vào túi bạn nhanh chóng nhờ các mối quan hệ xã giao rộng rãi ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể vấp phải nhiều trắc trở trong thứ Hai. Cũng bởi quá chủ quan nên để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho bản mệnh gặp họa. Không chỉ vậy cơ hội thăng chức hay tăng lương của Mão thời gian này đều bị bỏ lỡ một cách khó hiểu.

Đường tình duyên của con giáp không được suôn sẻ. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia, cả hai liên tục xảy ra cải vã. Lời khuyên đưa ra cho con giáp này là hãy cứ xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh, đừng vì một chút hiểu lầm mà đánh mất nhau nhé.

Người tuổi Mão có thể vấp phải nhiều trắc trở trong thứ Hai. Cũng bởi quá chủ quan nên để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho bản mệnh gặp họa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan như thăng chức hay được cấp trên đề xuất tăng lương. Hơn nữa các dự án kinh doanh cũng thuận lợi khi có quý nhân nâng đỡ, giúp Thìn kiếm về khoản tiền cao ngất ngưỡng.

Tình cảm thăng hoa, những hành động tưởng chừng như đơn giản của bạn lại đúng là thứ người ấy đang kiếm tìm trong quan hệ tình yêu. Tình cảm vợ chồng ngày một đằm thắm, con cái học giỏi làm nở mày nở mặt dành cho những người tuổi này.

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Đặc biệt, nhờ luôn chăm chỉ nỗ lực nên Tỵ đã được cấp trên công nhận thực lực khả năng từ giờ đến cuối năm cơ hội thăng quan tiến chức là chuyện dễ dàng.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý nhưng bạn vẫn tỏ ra rụt rè và sợ thể hiện mình. Lời khuyên dành cho Tỵ là đừng cố thể hiện mình mà hãy cứ để thuận theo tự nhiên rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần kiểm soát để bớt cái tôi trong thứ Hai. Bởi con giáp rất dễ cáu giận người khác chỉ vì họ chưa kịp hiểu ý bạn. Ngoài ra việc vạ miệng cũng khiến bạn đánh mất đi một vài mối quan hệ tốt, vì thế cho nên hãy cố gắng loại bỏ thói quen xấu này rồi tình hình của bạn sẽ được cải thiện đáng kể đấy.

Ngoài ra, tử vi dự báo có chuyện khiến bạn dễ bực mình. Đừng lãng phí thời gian cho những kẻ tiểu nhân mà hãy cứ tiếp tục làm những việc mà bạn cần phải làm và không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Trong thời gian này đối với những ai kinh doanh đầu tư nên dành ra nhiều thời gian suy nghĩ thấu đáo rồi hẵng đưa ra quyết định nhằm tránh cảnh thất thoát tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Thậm chí một số người còn có vận may trúng số tiền tỷ, cuộc sống từ đây bước sang mới.

Vận trình tình cảm nhìn chung ổn định, các cặp đôi có mâu thuẫn nhưng cũng nhờ thế mà thêm hiểu về nhau. Với những ai còn độc thân hãy cứ tin rằng đâu đó ngoài kia sẽ có một người dành cho riêng bạn và việc của bạn là trau dồi kỹ năng của mình, trưởng thành hơn nữa nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân làm việc rất siêng năng và chăm chỉ.. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao người đó ghét mình nhưng cũng đừng quá bận tâm nhé. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, thành công đang đến gần với người tuổi Thân lắm đấy.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng con giáp vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được sáng tỏ mà thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ. Cách cư xử chưa khéo léo khiến bạn mất điểm trầm trọng với cấp trên. Con giáp nên hiểu rằng, trong công việc, thắng hay thua cũng chỉ có tính chất tạm thời và điều quan trọng là con giáp này luôn giữ tinh thần bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cơ hội thăng tiến đến gần, bản mệnh có tài năng và mọi người đều ghi nhận điều này.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Con giáp có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tình hình tài chính của bản mệnh ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 19/9/2022 của tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Hợi trở nên xấu đi. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Con giáp chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

Người tuổi Thân cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào bằng tình thân được.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!