Đồng hồ điểm đúng 14h chiều mai (18/9/2022), nhà tiên tri mù khẳng định chắc nịch, 3 con giáp trúng số giải đặc biệt 200 tỷ vietlott, tiền của chất ngập nhà, sự nghiệp hanh thông, tài lộc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 13:39

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 14 chiều mai (18/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cuộc sống thuận lợi, hanh thông.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Tuổi Tý cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Chính vì vậy, họ được nhiều người mến mộ và trân quý. 

Tử vi dự đoán đúng 14h chiều mai (18/9/2022) con đường hậu vận của Tý sẽ diễn ra tươi sáng, con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của họ sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Công việc kinh doanh nhờ có quý nhân nâng đỡ, các dự án kinh doanh dần được ký kết ổn thỏa và mang về khoản tiền lớn. 

Đây là thời điểm bản mệnh ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

con giap 1
Tử vi dự đoán đúng 14h chiều mai (18/9/2022) con đường hậu vận của Tý sẽ diễn ra tươi sáng, con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp đúng 14h chiều mai (18/9/2022) con đường hậu vận tài lộc của người tuổi Mùi quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có.

Trong giai đoạn này, tuổi Mùi dễ dàng thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Nhờ làm việc chăm chỉ và nỗ lực nên khoản tiền thưởng nhiều vô kể giúp bạn mang về lại càng nhiều tiền. Chưa hết điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Đường hậu vận sắp tới của con giáp này được đánh giá là vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối, ký kết nhiều bản hợp đồng lớn và mang về khoản tiền lớn trong thời gian này. Một số người còn gặp vận may trúng số, thậm chí là giải đặc biệt. 

con giap 2
Trong giai đoạn này, tuổi Mùi dễ dàng thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Nhờ làm việc chăm chỉ và nỗ lực nên khoản tiền thưởng nhiều vô kể giúp bạn mang về lại càng nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong giai đoạn từ đầu năm 2022 cho đến nay đã phải chịu liên tiếp những vận đen trong tài lộc lẫn công việc. Cụ thể, làm việc chăm chỉ nhưng kém may mắn nên chưa được cấp trên ngó ngàng gì đến, việc kinh doanh bị ảnh hưởng dẫn đến tài chính bị kéo xuống.

Tuy nhiên bước vào khoảng thời gian cuối tháng 9/2022 này mọi thứ sẽ được bù đắp cho tuổi Tuất bằng may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn sẽ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuổi Tuất tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà con giáp này gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân trong giai đoạn này. Có lẽ nhờ sự hậu thuẫn của bạn bè cũng như người bạn đời của mình mà tuổi Tuất mới có được sức mạnh tinh thần to lớn và sự quả quyết ấy.

con giap 3
Bước vào khoảng thời gian cuối tháng 9/2022 này mọi thứ sẽ được bù đắp cho tuổi Tuất bằng may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (18/9/2022), quý nhân nâng đỡ, khai mở vận mệnh, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', sự nghiệp tiền tài rộng mở, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (18/9/2022), quý nhân nâng đỡ, khai mở vận mệnh, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', sự nghiệp tiền tài rộng mở, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (18/9/2022), 3 con giáp may mắn có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, cuối năm mua nhà mua xe dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 41 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng