Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của 12 con giáp: tuổi Tý có quý nhân nâng đỡ, tuổi Dần tiền bạc hao hụt

Xem tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tài lộc dù vẫn có nhưng không dư dả, bạn phải tốn chi tiêu cho nhiều vấn đề.

Ngày mới, tuổi Tý có vận may về công việc, có quý nhân giúp đỡ. Đây có thể là đồng nghiệp hay cấp trên của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, dù gặp nhiều trở ngại trong công việc nhưng tuổi Sửu vẫn xử lý mau lẹ, gọn gàng. Đây là điểm ấn tượng khiến cấp trên tín nhiệm bạn.

Về tình duyên, có vẻ đối phương cần sự quan tâm của bạn nhiều hơn, đừng lơ là với họ.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Dần

Ngày mới, người tuổi Dần có niềm vui trong chuyện tình cảm. Có thể người độc thân sẽ tìm được tình yêu mới, người có đôi thêm hạnh phúc.

Dù vậy, tài chính lại có hao hụt, có thể bạn phải mua mới một món đồ lớn, hay chi tiêu cho việc bất ngờ.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc, tránh sai sót. Một lỗi tuy nhỏ cũng có thể ảnh hưởng nhiều đến tiền trình công việc.

Tài chính khởi sắc, bạn nhận được tiền từ đầu tư, hay một món nợ cũ.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày mới hanh thông, làm gì cũng gặp may. Nếu ai đang kinh doanh thì sẽ có cơ hội tăng thu nhập lớn.

Người độc thân hay có gia đình đều nên tập trung phát triển bản thân, vì chuyện tình cảm nếu có sẽ ổn định, mà chưa có thì cũng không nên vội vàng.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi mới nhất cho biết tuổi Tỵ có thể được thăng tiến trong công việc, khiến người khác ngưỡng mộ.

Dù vậy, tuổi Tỵ nên cẩn thận tiêu xài, đừng vung tay quá trán, hao hụt không đáng.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Ngọ không hài lòng trong công việc. Bạn có thể gặp mâu thuẫn với đối tác hay đồng nghiệp.

Bù lại, tình duyên khá viên mãn, bạn được người ấy quan tâm, thấu hiểu.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp nhiều mối nhân duyên tốt đẹp trong ngày mới. Những người này có thể là quý nhân trong công việc của bạn sau này.

Về tài lộc, dù có sa sút hơn thời gian trước nhưng bạn không phải lâm vào cảnh thiếu thốn.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày mới yên ổn, thoải mái. Công việc, tình duyên hay tài lộc đều không có gì phải lo lắng, thiếu thốn.

Cuối ngày, bạn nên dành thời gian cho gia đình và người ấy.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu càng khẳng định khả năng của mình trong công việc. Nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên nhìn nhận.

Về tài lộc, bạn dù có nhưng không dư dả, hãy cố gắng nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng thời gian khó khăn trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất sẽ tìm được bình yên cho mình.

Về công việc, dù vất vả nhưng hãy cố gắng, vì đây là cơ hội cho bạn về cả công việc và tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 16/9/2019 của 12 con giáp cho biết, người tuổi Hợi không được vui vẻ, vì có nhiều chuyện khiến bạn phải suy nghĩ. Đây có thể là chuyện công việc hay gia đình.

Dù vậy, hãy tìm lời khuyên ở bạn bè hay người ấy, họ có thể cho bạn động lực để giải quyết vấn đề.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.