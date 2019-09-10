4 nàng giáp càng lớn tuổi càng quyến rũ lay động lòng người

Tâm linh - Tử vi 10/09/2019 05:02

Đây là những con giáp hấp dẫn khó cưỡng theo năm tháng. Càng lớn tuổi, dung mạo của họ lại càng khiến người khác rung động.

4 con giáp hấp dẫn này càng lớn tuổi càng có vẻ bề ngoài lay động lòng người. Năm tháng khiến họ trở nên mặn mà, đằm thắm trong mắt người khác.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân khi còn trẻ đã nổi bật với tính cách vui vẻ, hoạt bát. Họ được nhiều người quý mến cũng vì vậy. Càng lớn tuổi, họ càng biết chăm sóc bản thân, gu thẩm mỹ tốt càng trở nên duyên dáng trong mắt người khác.

Tuổi Thân là con giáp thu hút có nét nhã nhặn, nhẹ nhàng, tạo ấn tượng tốt với người đối diện ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

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Tuổi Thân là con giáp hấp dẫn có nét nhã nhặn, nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi có nét đẹp thanh thoát trong tâm hồn. Từ khi sinh ra, nàng giáp này đã có cách sống thiện lương, luôn nghĩ cho người khác. Càng trưởng thành, họ càng độc lập và tự tin, nét đẹp ở họ vừa là ở tâm hồn, vừa từ thần thái tự tin hơn người.

Phụ nữ tuổi Hợi luôn hiểu phụ nữ đẹp là phụ nữ có phong thái. Trong từng lời nói, hành động của họ luôn rất cẩn trọng, phù hợp. Càng lớn tuổi, phụ nữ tuổi Hợi lại càng có nét quyến rũ khiến đàn ông say mê, dù bao nhiêu tuổi vẫn có người theo đuổi.

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Phụ nữ tuổi Hợi có nét đẹp thanh thoát trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất coi trọng vẻ bề ngoài. Họ không bao giờ bê bối, luộm thuộm trong mắt người khác. Họ biết và thích làm đẹp ngay từ nhỏ.

Phụ nữ tuổi Tuất còn có gu thời trang riêng biệt và nổi bật. Càng lớn tuổi, trông họ càng nhã nhặn, tinh tế trong trang phục và thần thái.

Tuổi Thìn

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Tuổi Thìn là con giáp hấp dẫn từ khí chất nổi bật ở sự hiểu biết, sáng tạo trời sinh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tuổi Thìn là con giáp hấp dẫn từ khí chất nổi bật ở sự hiểu biết, sáng tạo trời sinh. Họ không quá điệu đà, vì luôn cố gắng học hành và làm việc. Nhưng ở họ luôn có nét đẹp tự nhiên và duyên dáng.

Càng lớn tuổi, tuổi Thìn càng biết chú trọng bề ngoài, ăn mặc cũng dần trở nên ấn tượng. Từ vẻ bề ngoài được chăm chút, đến thần thái trí thức, tự nhiên, tuổi Thìn trở thành con giáp quyến rũ khiến đàn ông khó chối từ.

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Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, song hỷ lâm môn này không đến vào dịp đầu năm hay giữa năm mà sẽ trải dài từ tháng 9 này cho đến hết năm.

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