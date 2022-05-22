Tử vi thứ Hai (23/5/2022) của 12 con giáp: Tý - Tuất nhận hồng phúc trời ban, làm đâu thắng đó; Sửu cẩn thận bị kẻ gian lợi dụng, không khéo lại mất cơ ngơi

Vận trình tình cảm không như mong đợi. Giữa các cặp đôi ngay từ đầu vốn không có sự thấu hiểu, cảm thông với nhau. Khi các áp lực cuộc sống đè nặng mà không có sự chia sẻ thì việc dẫn tới đổ vỡ cũng là chuyện dễ hiểu.

Tử vi ngày mai (23/5) của người tuổi Tý dự đoán, vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra hanh thông. Khả năng nhìn xa trông rộng, phân tích vấn đề và nắm bắt thời cơ giúp con giáp này có những bước đi ban đầu thuận lợi. Ngoài ra, khả năng sáng tạo tuyệt vời còn giúp bản mệnh nhận được đánh giá cao từ cấp trên. Vận trình tài lộc vượng phát. Ngoài công việc chính thì các nghề tay trái cũng đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào.

Cẩn trọng: Lời nói thiếu suy nghĩ dễ gây ra tổn thương cho những người bên cạnh. Tuổi Giáp Tý: Nên cố gắng dứt bỏ những điều không vui. Tuổi Canh Tý: Gặp rắc rối do tính cách cố chấp.

Trong ngày mai (23/5), những người tuổi Sửu có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Họ có thể bị ai đó nói xấu, buông lời gièm pha khiến hạnh phúc gia đình bị rạn nứt. Trong công việc, có kẻ cũng thường xuyên theo dõi, lợi dụng những lúc sơ hở để thay thế chỗ của bạn. Ngoài ra, họ cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó.

Con giáp này cũng cần lưu ý sức khỏe, cẩn thận bị ốm đau bệnh tất bất ngờ khiến cho tài chính bị hao hụt nhiều.

Chỉ cần bạn có một chút sơ sẩy nào đó, sẽ đều là lý do khiến ai đó chỉ trích và trách móc bạn. Cho nên khi làm việc bạn cần phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là những công việc liên quan đến giấy tờ, các hạng mục đầu tư lớn.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần trong ngày mai (23/5) diễn ra vô cùng trôi chảy. Sự xuất hiện của Chính Ấn cho thấy con giáp này là người có tài, bản mệnh chỉ cần tập trung vào việc của mình thì sẽ mau chóng giải quyết được những vấn đề hóc búa. Hãy liên tục cố gắng để có những bước tiến xa hơn trong thời gian tới. Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Bản mệnh kiếm được một khoản hời kha khá, từ đó không phải lo về vấn đề chi tiêu, mua sắm.

Vận trình tình cảm kém phần yên ổn. Những xích mích, hiểu lầm cứ thế lớn hơn theo thời gian. Tử vi phương Đông chỉ khuyên bản mệnh kìm nén tốt cơn nóng giận, không nói lời thiếu suy nghĩ mà làm tổn thương tới nửa kia.

Cẩn trọng: Làm gì cũng cần có kế hoạch, tốt hơn hết nên có kế hoạch dài và ngắn hạn. Tuổi Canh Dần: Vất vả nhưng kiên trì sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuổi Nhâm Dần: Cần phân chia, sắp xếp công việc hợp lý.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão trong ngày mai (thứ Hai, 23/5/2022) diễn ra tất bật ngược xuôi. Ảnh hưởng của Tý Mão tương hình dự báo con giáp này sẽ có một ngày vất vả và căng thẳng. Con giáp này bỏ nhiều công sức và đạt được thành tích tốt nhưng chưa chắc được ghi nhận công lao xứng đáng. Vận trình tài lộc ổn định. Chính Tài trợ mệnh mang tới cho con giáp này một nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình tình cảm chín muồi yêu thương. Ngũ hành tương sinh dự báo chuyện tình yêu của con giáp này đang trải qua khoảng thời gian lý tưởng. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi đưa người yêu về ra mắt gia đình.

Cẩn trọng: Lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bản thân. Tuổi Ất Mão: Càng cố chấp lại càng vất vả. Tuổi Đinh Mão: Không thể nói trước chuyện tương lai.

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày mai (23/5) chưa như mong đợi. Bạn sẵn sàng gây gổ với những người không cùng quan điểm với mình. Các mối quan hệ xã giao kém hòa hợp vô hình trung ảnh hưởng tới hiệu suất trong công việc của bản mệnh. Vận trình tài lộc kém sắc. Do chưa có tiền “tươi” nên con giáp này có chút eo hẹp trong chi tiêu.

Vận trình tình cảm còn lắm gian nan. Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ rất khó mở lòng với người khác vì những vết thương trong quá khứ cứ âm ỉ. Những người đã lập gia đình cần quan tâm hơn tới cảm xúc của nửa kia.

Cẩn trọng: Đề phòng bệnh ngoài da do thay đổi thời tiết gây ra. Tuổi Mậu Thìn: Có thể chịu đựng những tổn thương trong tình cảm. Tuổi Canh Thìn: Nên có sự cân bằng giữa các phương diện cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ trong ngày mai (23/5) diễn ra có chút rắc rối. Kiếp Tài xuất hiện báo hiệu con giáp này có nguy cơ gây thù chuốc oán với người khác. Tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ giúp ích cho bạn khá nhiều trong quá trình làm việc. Vận trình tài lộc kém sắc. Do đó, bản mệnh cần hạn chế những khoản chi tiền không cần thiết.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang chịu áp lực. Áp lực từ công việc vô hình trung khiến bạn hay nổi nóng vô cớ với nửa kia. Dù có điều gì không vừa ý thì bản mệnh cũng nên bày tỏ, chia sẻ trực tiếp với nửa kia.

Cẩn trọng: Cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước mỗi hành động. Tuổi Kỷ Tỵ: Không nên vội hài lòng với những gì đang có. Tuổi Quý Tỵ: Nên cởi mở hơn trong chuyện tình cảm.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai của tuổi Ngọ dự báo, vận trình sự nghiệp của bạn “lên bổng xuống trầm”. Sự hiếu thắng và thiếu quyết tâm khiến con giáp này phải nhận trái đắng. Lời khuyên dành cho bản mệnh đó là trong bất cứ trường hợp nào cũng cần bình tĩnh xem xét mọi việc kỹ lưỡng. Vận trình tài lộc sa sút. Việc chi tiêu hào phóng, rộng rãi quá mức dễ khiến bản mệnh rỗng túi lúc nào không hay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người.

Cẩn trọng: Tâm trạng không ổn định có thể dẫn tới nhiều hành động bộp chộp. Tuổi Giáp Ngọ: Tâm trạng sa sút nên hạn chế khả năng sáng tạo. Tuổi Mậu Ngọ: Tự tạo mâu thuẫn vì nóng nảy, kiêu ngạo.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Dê trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Mùi đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Vào ngày mai (Thứ Hai, ngày 23/5), do có Cát Tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi.

Tài lộc của người tuổi Mùi nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra tương đối ổn thỏa. Người tuổi Thân đã giải quyết ổn thỏa mọi việc và đây là lúc đón nhận kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bản mệnh có thể phải đối mặt với những tin đồi không hay hay thị phi bất ngờ. Vận trình tài lộc kém sắc. Bản mệnh nên thắt lại chi tiêu, đồng thời tiết kiệm hơn để cân bằng túi tiền.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tìm được điểm chung. Sau thời gian dài chiến tranh lạnh, bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung nhờ những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Còn người độc thân có thể sẽ tìm được ý trung nhân nhờ sự chủ động.

Cẩn trọng: Không nên chi tiền cho những thứ xa xỉ. Tuổi Bính Thân: Không có thời gian cho nhiều việc không đâu. Tuổi Canh Thân: Nỗ lực kiếm tiền mới có cuộc sống sung túc.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Con giáp này tự mình tìm được những cơ hội làm ăn tiềm năng nhờ sự tinh ý, nhạy bén. Thêm nữa, quý nhân dẫn đường mở ra cho bản mệnh chân trời tri thức và cơ hội đều nằm trong tay bạn. Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này không cần lắng lo nhiều tới vấn đề chi tiêu nhờ nguồn thu nhập vững vàng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút mâu thuẫn. Do chưa tìm được tiếng nói chung nên tuổi Dậu và nửa kia thường hay khắc khẩu. Hiểu lầm thường xuyên chỉ càng khiến người trong cuộc thêm mệt mỏi, mất niềm tin.

Cẩn trọng: Tránh chi tiêu phung phí dù tài chính có đang thực sự vững vàng. Tuổi Tân Dậu: Tình cảm trải qua khá nhiều nỗi buồn. Tuổi Quý Dậu: Chưa thật sự mở lòng với các mối quan hệ mới.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra phức tạp nan giải. Dự báo người tuổi này sẽ phải đối mặt với đủ chuyện phiền lo. Tuy nhiên, tử vi phương Đông khuyên bạn nên giữ vững bình tĩnh, suy nghĩ lạc quan dù cho ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vận trình tài lộc khởi sắc. Nếu cần xuất hành đi xa thì nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài thần.

Tình cảm: Vận trình tình cảm dễ mà rạn nứt. Mối quan hệ của tuổi Tuất và nửa kia bỗng trở nên căng thẳng vì những vấn đề nhỏ nhặt. Thay vì ngồi xuống nói chuyện cùng nhau thì cả hai chọn cách im lặng.

Cẩn trọng: Không nên lúc nào cũng đề cao cái tôi của bản thân. Tuổi Giáp Tuất: Không nên kiêu ngạo hay tự coi mình là nhất. Tuổi Canh Tuất: Cần lắng nghe lời khuyên từ người khác.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày mai (Thứ Hai, 23/5) diễn ra tương đối may mắn. Tử vi cho biết nếu con giáp này đang có ý định đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc thực hiện lúc này. Những tín hiệu tốt cho biết bản mệnh sẽ có những bước khởi đầu trên cả thuận lợi. Vận trình tài lộc phát tài. Thực Thần mang tới cơ hội phát tài phát lộc, tiền bạc đầy tay cho những người này.

Vận trình tình cảm chưa nhiều biến động. Tình cảm của bạn và nửa kia vẫn duy trì được điểm sáng. Sự quan tâm, chia sẻ thường xuyên giúp hai người luôn cảm nhận được tâm hồn của nửa kia bên trong mình.

Cẩn trọng: Sức khỏe xuống dốc, đặc biệt là đau nhức xương khớp,… trong ngày Thuỷ khí vượng. Tuổi Ất Hợi: Cần chăm chỉ tập thể dục thể thao hơn. Tuổi Quý Hợi: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.