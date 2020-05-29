Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn phá tài, tuổi Ngọ tình cảm lục đục

Theo tử vi 12 con giáp, Tý vướng họa thị phi vì tật lắm lời của mình. Bạn thích ngồi lê đôi mách nên thường gánh nhiều chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống. Nếu vẫn giữ tính cách này, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của 12 con giáp nhìn chung có lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được những gì xảy ra với mình trong một ngày.

Người tuổi Dần dễ dàng đạt được nhiều thành tựu trong ngày cuối tuần. Bạn được cấp trên yêu mến, trọng dụng nên cơ hội thăng tiến đổ về đều đều. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý vì xảy ra nhiều xung đột giữa cả hai, không thể giải quyết được.

Sửu có tâm trạng thảm hại, mệt mỏi. Tuy nhiên bạn nên yên tâm, đừng lo lắng vì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp mà không thất thoát tiền bạc. Hãy cứ bình tĩnh khi đối diện khó khăn, bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ nên chuyện gì cũng sẽ ổn.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Mão

Mão được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên vận trình của bạn trong ngày khá suôn sẻ. Những công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng. Cấp trên, đồng nghiệp có cái nhìn khá ấn tượng về bạn. Ngày cuối tuần, Mão có thể thoải mái tận hưởng những thành tựu mình làm ra. Bạn ngồi không cũng có tiền đổ về tiêu không hết.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Thìn gặp họa - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn gặp cục diện xấu nên hao tài tốn của. Bạn nghe lời người khác đầu tư làm ăn nhưng không thu lại được bất cứ lợi nhuận nào. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng gặp nhiều chuyện không vui. Nói chung một ngày của bạn không có gì tốt đẹp.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có chuyện tình cảm khởi sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về đường tiền bạc. Con cái nghe lời, vợ chồng hòa thuận. Nói chung một ngày của bạn vô cùng êm đềm, không xảy ra quá nhiều rắc rối.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ gặp nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn và người ấy không hiểu nhau nên thường xuyên xảy ra nhiều chuyện không vui. Mối quan hệ của bạn sẽ gặp nhiều rắc rối, mệt mỏi vì cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tệ nhất là có kẻ thứ ba chen vào khiến cả hai nhức đầu không biết giải quyết như thế nào.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Mùi gặp kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi gặp phải tình huống kiện tụng. Điều này khiến vận trình cả ngày của bạn không mấy vui vẻ. Bạn mất khá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này. Thậm chí việc này sẽ kéo dài khá lâu khiến tâm trạng bạn đi xuống không phanh.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Thân

Thân lo nghĩ chuyện không đâu nên không tập trung vào công việc. Điều này khiến cấp trên không hài lòng về thái độ của bạn. Nói chung bạn nên để tâm vào những việc mình đang làm nhiều hơn để không gây rắc rối cho những người xung quanh mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Dậu

Dậu có tin vui lớn về đường tài lộc. Bạn làm một hưởng mười, có khối tài sản vô cùng lớn. Trong ngày thứ Bảy, bạn tha hồ đếm tiền vì cứ hết rồi lại đầy. Có thể sẽ mua thêm két sắt hoặc dùng xe tải để chở mới đủ. Xin chúc mừng những người tuổi Dậu vì có một ngày vô cùng vui vẻ, viên mãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Tuất

Tuất gặp nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm lẫn công việc. Trong công việc, bạn không thể tiếp thu kiến thức mới nên sẽ bị đánh giá không tốt. Thái độ làm việc của bạn cũng có vấn đề nên khiến mọi người xung quanh khó chịu. Trong chuyện tình cảm, Tuất không có nhiều thời gian dành cho đối phương nên mối quan hệ dần lạnh nhạt.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 30/5/2020 của tuổi Hợi cẩn thận chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Hợi gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện tiền bạc. Bạn không nên vướng vào chuyện cờ bạc, rượu chè kẻo ảnh hưởng xấu đến công việc mình đang phụ trách. Lời khuyên cho Hợi nên thay đổi tật xấu này của mình, tiêu tiền tiết kiệm hơn để không phải lâm vào cảnh túng thiếu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm