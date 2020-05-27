Nhìn 7 tướng răng này của phụ nữ đoán ngay vận mệnh giàu sang hay vất vả cả đời

Muốn biết bản thân sẽ có cuộc sống giàu có hay nghèo khổ, phụ nữ chỉ cần nhìn vào nét tướng răng này để đoán được phần nào vận mệnh của mình.

Theo nhân tướng học , người phụ nữ sở hữu răng hạt lựu thường rất may mắn. Bạn có số giàu sang, làm gì cũng gặp quý nhân giúp đỡ nên ít khi thất bại. Người sở hữu nét tướng này có nụ cười rất đẹp. Khi cười răng đều nhỏ, vuông vức khít nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu điểm này, xin chúc mừng vì sớm muộn gì cũng đếm tiền mỏi tay.

Đặc điểm của răng hổ là có hai răng nanh mọc gần răng cửa, hàm trên nhô ra. Đây là nét tướng của phụ nữ có công việc làm ăn khá thuận lợi. Bạn có khiếu kinh doanh nên làm một hưởng mười. Khi còn độc thân, bạn lo được cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy. Đến khi lấy chồng, bạn mang hết may mắn của mình giúp chồng con có cuộc sống giàu sang.

Răng rồng

Phụ nữ có hàm răng trắng đều có số phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có hàm răng trắng đều, sắc môi tươi tắn thể hiện vận mệnh giàu có. Bạn là người đàn bà bản lĩnh, nói được làm được không kém gì cánh mày râu. Vì quá mạnh mẽ nên có thể bạn kết hôn muộn nhưng cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn.

Răng nhỏ lớn không đều

Đây là nét tướng răng phụ nữ có vận mệnh xấu. Bạn thường gặp xui rủi, tiểu nhân hãm hại. Trong công việc, bạn gặp khá nhiều người xấu muốn cản đường mình. Có thể nói cuộc đời của bạn khá gập ghềnh.

Răng nanh nhọn

Đặc điểm này thể hiện phụ nữ có mệnh khổ - Ảnh minh họa: Internet

Người có răng nanh nhọn, hàm răng không đều thường có mệnh xui xẻo. Bạn không có nhiều bạn vì tính cách khá lập dị. Trong tình yêu, bạn sẽ cô đơn khá lâu. Nói chung phụ nữ có nét tướng này thường có cuộc sống vất vả.

Răng thưa

Người có răng thưa thường vướng vào chuyện thị phi. Bạn nói nhiều nên gặp không ít chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống. Bên cạnh đó, bạn không biết chi tiêu hợp lý nên lúc nào cũng thiếu thốn tiền bạc. Bạn làm một tiêu mười nên sẽ gặp khá nhiều khó khăn về tài chính.

Răng vẩu

Phụ nữ có nét tướng này thường thất bại khá nhiều trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Răng vẩu là những chiếc răng mọc không đều nhau, hàm trên đưa hẳn ra ngoài. Người có nét tướng này thường có số vất vả cả đời. Trong gia đình, bạn khắc khẩu với cha. Vì vậy số mệnh của bạn sẽ đi làm xa nhà, ít khi được đoàn tụ với gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm