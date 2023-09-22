Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi xui xẻo đủ đường, cẩn thận thị phi, làm ơn mắc oán

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 17:05

Ngày mới, 3 con giáp này cần kiểm soát bản thân, tránh đưa ra những quyết định không đúng đắn.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Dần báo hiệu bản mệnh có thể trở nên nóng giận hơn thường ngày và đó là nguyên nhân kéo theo rất nhiều rắc rối nếu không kiềm chế bản thân. Con giáp này có phần hiếu thắng, không thích bị người khác khiêu khích bằng lời nói.

Có lẽ tuổi Dần đang quá nhạy cảm nên suy diễn mọi thứ quá mức cần thiết. Sự cực đoan khiến bản mệnh thiếu kiên nhẫn và muốn thể hiện cơn bực dọc ra ngoài bằng hành động hoặc lời nói. Tuy nhiên, điều đó chỉ phá hỏng các mối quan hệ và tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần còn gặp phải những rắc rối. Nửa kia có những quan điểm trái ngược với bản mệnh, song hai người không cố gắng tìm cách hòa hợp mà lại tranh cãi để bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, không ai chịu nhường ai. Căng thẳng cứ ngày càng lớn dần thì rạn nứt là chuyện tất yếu.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi xui xẻo đủ đường, cẩn thận thị phi, làm ơn mắc oán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Ngày mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi xui xẻo đủ đường, cẩn thận thị phi, làm ơn mắc oán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ cần chỉnh đốn lại bản thân, tránh những trường hợp tệ xảy ra. 

Công việc: Người tuổi Tỵ luôn có những điểm sáng trong công việc, bạn hoàn thành mọi việc một cách chỉn chu, đúng đắn. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm khó mà quay trở lại, dù bạn cố gắng rất nhiều, nhưng cả hai đành phải chia xa. 

Tài lộc: Cố gắng chỉnh đốn lại kinh tế, thu chi hợp lí hơn.  

Sức khoẻ: Kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là tim mạch.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi xui xẻo đủ đường, cẩn thận thị phi, làm ơn mắc oán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 ngày liên tiếp (23/9 - 25/9/2023): 3 con giáp một bước lên đời, ra đường là có lộc, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ hết lòng

3 ngày liên tiếp (23/9 - 25/9/2023): 3 con giáp một bước lên đời, ra đường là có lộc, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ hết lòng

Liên tiếp 3 ngày (23, 24 và 25/9), 3 con giáp này tỏa sáng với nhiều may mắn trong cuộc đời, gặt hái được thành công mới.

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