Tử vi thứ bảy ngày 18/6/2022 của 12 con giáp: Sửu có bước tiến mới trong công việc, Ngọ vận tài lộc có điểm sáng, Hợi mọi việc diễn tiến theo đúng kế hoạch từ trước

Bản mệnh cũng cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. Đừng dễ dàng tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt của ai đó để rồi dốc sạch túi tiền vào những dự án đầy rủi ro như thế. Bạn sẽ chẳng thể biết được điều gì đang chờ đợi bạn đâu.

Kiếp Tài chiếu mệnh cảnh báo người tuổi Tý cần phải giữ chặt túi tiền của mình trong ngày thứ 7 này. Bạn chớ để lộ bất cứ sơ hở nào kẻo tạo cơ hội cho kẻ xấu bụng hãm hại nhằm chiếm đoạt những gì mà bạn đã dày công vất vả mới có được.

May mắn là chuyện tình cảm của con giáp này tương đối thuận lợi trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc này. Những cặp đôi đã biết quan tâm và lắng nghe nhau nhiều hơn, cả hai đều biết thông cảm và thấu hiểu đối phương hơn.

Tuổi Sửu

Chính Quan trợ mệnh, vận trình của người tuổi Sửu đang có những bước tiến mới vô cùng khả quan trong khoảng thời gian này. Những cơ hội tìm đến, chỉ cần bạn làm tốt, đạt được thành tích như mong đợi thì chắc chắn cánh cửa thăng chức tăng lương sẽ sớm mở ra trước mắt.

Kiên định và luôn bảo vệ quan điểm của bản thân là điều đúng đắn, tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng còn tốt đẹp nếu bạn cứ mãi cố chấp và không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu mắc phải lỗi sai này, hãy mau chóng sửa đổi ngay đi nhé.

Ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn so với thời gian trước đó. Cả hai vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà lớn tiếng tranh cãi khiến cho bầu không khí ngày càng u ám hơn.

Tuổi Dần

Thực Thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi Dần tin vui tài lộc tới. Đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh hay làm nghề tự do, cơ hội để bạn đổ đầy tiền vào túi đang ở ngay trước mắt, đừng bỏ lỡ để rồi phải hối tiếc về sau.

Với những người làm công ăn lương thì lại không quá may mắn như vậy. Bạn vẫn cần phải chăm chỉ làm việc mới có thể có được thành quả về mình. Bạn cũng đừng quá nản chí, cơ hội để thể hiện bản thân của con giáp này vẫn đang ở phía trước đó.

Ngày Mộc khí vượng, bản mệnh cần chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, nhất là khi có những dấu hiệu bất thường xuất hiện trên cơ thể. Bạn có thể mắc các chứng bệnh về thận, não bộ hay bàng quang, đau lưng, mệt mỏi.

Tuổi Mão

Xem tử vi chính xác nhất cục diện Dần Mão Tương Hội sẽ báo những tin vui có thể tìm đến với người tuổi Mão. Công việc của con giáp này chưa khi nào lại thuận lợi đến vậy. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tin cậy, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thương Quan lại luôn rình rập xung quanh bạn, chỉ chờ bạn lơ là thiếu tập trung là ngay lập tức tìm cách hạ bệ bạn. Lúc này bạn cần phải hết sức tỉnh táo và thận trọng khi hành xử, đừng để những rắc rối không đáng có tìm đến.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 20 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này trong ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Quý nhân Tam Hội trợ mệnh, người tuổi Thìn cứ thế băng băng tiến về trước. Bản mệnh dù có khó khăn chông gai đến thế nào thì vẫn quyết tâm và nỗ lực không ngừng để có thể vượt qua mọi thử thách lần này.

Vận trình của người Thìn lại vấp phải Thiên Quan mà trở nên rắc rối thêm một vài phần. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những chuyện thị phi chốn công sở, đừng để bản thân vướng vào làm giảm uy tín của bản thân ngay sau đó.

Chuyện tình cảm của người độc thân chưa có nhiều tiến triển trong khoảng thời gian này. Ngũ hành Mộc Thổ xung khắc, bản mệnh vẫn mãi đắm chìm trong những tổn thương trong quá khứ nên chẳng thể mở lòng với bất cứ ai.

Tuổi Tỵ

Cục diện Dần Tỵ Tương Hại ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Tỵ. Những rắc rối tìm đến khiến cho nỗ lực của bạn bao lâu nay có thể tan thành mây khói lúc nào chẳng hay. Đây là thời điểm bản mệnh cần phải sáng suốt hành động, chớ chủ quan mà mắc phải sai lầm không đáng có.

Phương diện tài lộc của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến khá mạnh trong ngày có Thiên Tài độ mệnh như hôm nay. Có vẻ như vận may đang tìm đến bạn, khiến bạn dù có thảnh thơi vẫn có thể đổ tiền đầy túi làm ai nấy cũng phải trầm trồ ghen tị.

Mộc sinh Hỏa, nhân duyên khác giới vượng, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình thông qua những lời giới thiệu của bạn bè, người thân. Đừng quá ngại ngùng, hãy cứ thoải mái thể hiện cá tính của mình, bạn sẽ khiến đối phương phải mê mẩn mình ngay từ lần gặp đầu tiên đó.

Tuổi Ngọ

Chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Ngọ Bán Hợp, người tuổi Ngọ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày thứ 7 này nữa. Bạn nhanh chóng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ghi dấu ấn mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên.

Chính Tài che chở, vận trình tài lộc của con giáp này có khá nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương có thể yên tâm với nguồn thu nhập luôn ổn định và đang có xu hướng tăng tiến thêm mỗi ngày. Mọi công sức nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng.

Trong ngày Mộc Hỏa tương sinh này, các cặp đôi trở nên hòa thuận và thấu hiểu nhau hơn. Đôi bên ngừng tranh cãi vì những điều vụn vặt, cả hai sẵn sàng ngồi lại để có thể chia sẻ và cảm thông cho những khó khăn vướng mắc đang gặp phải.

Tuổi Mùi

Chính Quan trợ mệnh, công việc của người tuổi Mùi có phần tiến triển hơn trước. Những thành quả mà bạn đạt được đã được ghi nhận, chỉ cần bạn tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước thì ngày mà bạn chạm tay tới đích đến thành công của mình sẽ chẳng còn xa nữa.

Bản mệnh là người có trách nhiệm, luôn làm việc nghiêm túc, nhờ thế mà luôn được cấp trên yên tâm giao phó trọng trách. Những cơ hội vô cùng hiếm có thế này, bạn chớ nên bỏ qua, hãy thể hiện hết khả năng của bản thân rồi bạn sẽ nhận về được những thành tích đáng khen ngợi đó.

Ngày Mộc Thổ bất dung, mối quan hệ giữa bạn và người ấy chẳng còn được như xưa nữa. Những hiểu lầm lớn dần khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Đôi bên chẳng chịu chia sẻ nên càng khiến cho những vết rạn nứt ngày một hằn sâu.

Tuổi Thân

Cục diện Dần Thân Tương Xung ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Thân. Các mối quan hệ xã giao thiếu hài hòa khiến cho những mâu thuẫn bất đồng ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá lo lắng, hãy luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. Thiên Ấn trợ mệnh sẽ giúp cho bạn trở nên thông suốt minh mẫn hơn khi phải đưa ra những lựa chọn hay quyết định quan trọng trong thời điểm này.

Người độc thân vẫn chưa tìm được một nửa dành cho mình trong ngày có ngũ hành Kim khắc Mộc này. Có vẻ những tiêu chuẩn của bạn đang quá cao rồi đó, hãy thử điều chỉnh lại xem sao, chắc chắn có không ít người phù hợp với bạn đâu.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp, Chính Ấn trợ mệnh, công việc của người tuổi Dậu có phần hanh thông hơn trước. Năng lực được công nhận, vị thế của con giáp này ngày càng được củng cố. Cơ hội phát triển sẽ sớm tìm đến bạn trong khoảng thời gian tới thôi, hãy giữ vững lòng tin.

Kim Mộc xung khắc, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn chẳng mấy thuận hòa. Đôi bên vì bất đồng quan điểm mà liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi không hồi kết. Cái tôi quá cao khiến cả bạn và đối phương đều chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Xem Lịch Vạn Niên, nay là ngày Can Nhâm: Ngày can Nhâm không trị bệnh ở thận. Bản mệnh nên chú ý không nên tác động nên vị trí này trong ngày thứ 7.

Tuổi Tuất

Trong ngày có Tam Hợp độ mệnh, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Bản mệnh còn có cơ hội hợp tác ký kết những hợp đồng quan trọng, đem lại nguồn lợi không hề nhỏ trong tương lai nữa.

Thiên Quan chiếu mệnh là lời cảnh báo con giáp này cần phải hết sức chú ý trong các mối quan hệ với những người quyền cao chức trọng. Chỉ cần một lời nói hay cách hành xử thiếu suy nghĩ cũng đủ khiến bạn mang rắc rối vào mình rồi.

Sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút hơn trong ngày Mộc khắc Thổ này. Có vẻ như bạn đang làm việc quá sức rồi, hãy mau chóng điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ hơn, đừng để đến khi bệnh tật tìm đến rồi mới hối tiếc.

Tuổi Hợi

Lục Hợp trợ mệnh, người tuổi Hợi không cần phải quá lo lắng về công việc trong ngày thứ 7 này nữa. Mọi việc đang tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lên từ trước đó.

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên nhắc nhở bản mệnh đừng quá khép mình mà tự cô lập bản thân. Hãy hòa đồng hơn trong môi trường tập thể, bạn sẽ sớm thấy được sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực, khiến công việc nhanh chóng tiến xa hơn đó.

Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm của các cặp đôi đang bước dần sang những giai đoạn mới trong khoảng thời gian này. Đôi bên đã biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Hãy suy tính đến chuyện về chung một nhà sớm đi thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!