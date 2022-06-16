Tử vi thứ sáu ngày 17/6/2022 của 12 con giáp: Tý đạt hiệu quả công việc cao, Mão được Quý Nhân nâng đỡ có thu nhập cao nhờ nghề tay trái, Dậu cầu hôn được nửa kia đồng ý

Dưới sự tác động của Thực Thần dường như con giáp tuổi Tý đang khá mơ mộng, vươn tới những miền đất của cảm xúc, việc này tốt cho công việc liên quan tới sáng tạo nhưng lại không nên kéo dài quá lâu. Bản mệnh cần biết lúc nào cần dừng lại sự mơ mộng này.

Lục Hợp xuất hiện cho thấy những mối quan hệ hợp tác để thúc đẩy việc kinh doanh của con giáp tuổi Tý lúc này rất phù hợp. Bạn nên tiến hành việc ký kết các hợp đồng quan trọng trong ngày thứ 6 này.

Nếu không, có thể bạn đang gặp vấn đề trong việc làm thế nào để nhìn nhận mọi thứ thực tế và giải quyết công việc hiệu quả. Cân bằng là một nghệ thuật của đời sống, và bạn cũng cần phải học.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể bay bổng với những ý tưởng của mình trong ngày Thiên Ấn dẫn lối, thế nhưng không phải ai cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Thay vì bận tâm quá nhiều về việc người khác nghĩ gì về bạn, hãy độc lập. Nhờ thế, bạn có thể ra quyết định một cách dễ dàng và yên tâm hơn rất nhiều đấy.

Việc hành động dứt khoát, rõ ràng sẽ có lợi hơn cho bạn trong ngày thứ 6 này, thế nhưng cũng đừng quên rằng một khi đã ra quyết định thì nhất định phải chịu trách nhiệm với nó một cách trọn vẹn. Hãy cho mọi người thấy rằng bạn đã nghiêm túc với nhiệm vụ của mình như thế nào.

Tuổi Dần

Tiền bạc không phải là vấn đề của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ 6 nữa khi mà nhờ có Chính Tài hướng dẫn mà bản mệnh có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa, đâu vào đấy. Nhưng đối với các khoản đầu tư bạn nên kiên nhẫn hơn, không nên vội vàng kẻo hỏng việc.

Mộc - Thổ xung khắc nhắc nhở ai có vợ có chồng rồi thì nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Đặc biệt nếu còn độc thân, bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người xa lạ, không nên dễ dãi, khiến bản thân phải gánh hậu quả sau này.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bạn nên kiêng cữ việc khởi công tạo tác vì sẽ không tốt. Kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường (đóng hòm để sẵn).

Tuổi Mão

Xem tử vi chính xác nhất ngày 17/6/2022, Thiên Tài nâng đỡ để con giáp tuổi Mão có cảm hứng gia tăng thu nhập bằng nghề phụ, có thể một động lực thực tế nào đó khiến bạn muốn hành động ngay lập tức, không để sự trì hoãn khiến bạn mất hứng. Nếu lúc này tiền về chưa nhiều thì bạn cũng cứ từ từ mà tích lũy nhé.

Ngũ hành xung khắc dự báo bản mệnh và một nửa của mình dễ có xung đột, giận dỗi, bạn đang thể hiện cái tôi của mình quá lớn mà không nhận ra rằng người ấy đã nhún nhường và yêu thương bạn thế nào. Hãy kiểm soát lại lời nói, hành động của mình, đừng để những hành động này khiến tình cảm rạn nứt bạn nhé.

Tuổi Thìn

Sửu Thìn Tương Phá khiến cho tinh thần của tuổi Thìn có lúc không được duy trì tốt như ban đầu, nhiều lúc bạn chỉ muốn bỏ cuộc khi bản thân đã dồn công, dồn sức nhưng cuối cùng lại bị hỏng. Hãy rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong lần tới bạn nhé.

Nhờ Chính Ấn chỉ lối mà mọi việc ngày thứ 6 của con giáp tuổi Thìn được diễn ra suôn sẻ. Hãy lắng nghe bản năng của bạn mách bảo, khi đưa ra những quyết định. Đừng quá bận tâm đến điều mà những người xung quanh bạn nói ngày hôm nay nhé.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt, nếu đang có bệnh trong người đừng quên thăm khám sớm và làm theo những hướng dẫn của bác sĩ. Nếu cần các bài tập luyện nhẹ nhàng để cải thiện tình hình hiện tại thì bạn nghiêm túc thực hiện, đừng vì lười mà bỏ qua.

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Tỵ cải thiện được tình cảm hiện tại với một nửa của mình, hai người lúc này rất tâm đầu ý hợp. Thậm chí thời gian này hai vợ chồng còn cùng tìm ra cách làm ăn để cải thiện cuộc sống cũng như của cải cả gia đình trong tương lai.

Chính Quan giúp cho người tuổi Tị nhìn thẳng vấn đề mà bản thân đang đối mặt để tìm ra lời giải đáp chính thức, cần thiết vào lúc này. Thế nhưng bạn cũng cần xử lý một cách khéo léo, chớ nên cứng nhắc quá bạn nhé.

Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ để sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể, nhờ thế mà bạn lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả hơn và thường xuyên có những quyết định sáng suốt. Thời gian này bạn cũng thường xuyên có được những giấc ngủ ngon, những bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng.

Tuổi Ngọ

Sửu Ngọ Tương Hại khiến tuổi Ngọ không thực sự hứng thú với công việc cho lắm. Điều bạn muốn lúc này là được thả lỏng đầu óc, mơ mộng và khám phá những miền đất mới. Điều này có thể sẽ khiến cho bạn có những ngày làm việc sắp tới khá bận rộn và hối hả đấy.

Ảnh hưởng của Thiên Quan nên có thể một hiểu lầm nào đó xảy ra có thể khiến cho mối quan hệ giữa bạn và một người nào đó rơi vào rối rắm. Để tránh mọi thứ trở nên phức tạp hơn, hãy thẳng thắn và cởi mở ngay từ đầu nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình, có thể nói, gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với mọi người nhé.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chịu ảnh hưởng của Lục Xung nên tính cách dễ nóng nảy, thậm chí xảy ra tranh cãi vì chuyện không đâu. Bạn hãy hiểu rằng ý kiến bất đồng là chuyện đương nhiên, do đó, bạn đừng bảo vệ bản thân quá mức.

Thiên Ấn xuất hiện cho thấy, đây là ngày để con giáp tuổi Mùi sáng tạo, xây dựng ý tưởng như viết lách, nấu nướng. Dù tất cả điều đó là gì đi chăng nữa thì hãy tìm kiếm những cảm xúc tích cực cho mình trong ngày hôm nay bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày 12 con giáp, với tài chính, con giáp tuổi Thân cần hết sức thận trọng ngày có Kiếp Tài, nhằm tránh những rủi ro, sai sót không đáng có vì tiền, nếu không bạn sẽ cảm thấy rất hối hận đấy. Thậm chí có người còn gặp rắc rối khi bị mất cắp, có trộm cướp xuất hiện.

Bạn nên từ tốn, tránh các quyết định vội vàng sẽ hạn chế được những rắc rối lại dễ dàng sửa sai. Nếu muốn thể hiện năng lực của mình thì cũng nên chờ thời điểm khác phù hợp hơn bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn cảm thấy tự tin mỗi khi bắt tay vào công việc, bởi dù có gặp khó khăn đi nữa thì xung quanh bạn luôn không thiếu người giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hợp mà hứa hẹn tình yêu của tuổi Dậu độc thân sẽ được đơm hoa, kết trái, có người chủ động ngỏ lời dễ dàng được chấp thuận. Hai vợ chồng của bạn hứa hẹn sẽ có tin vui bầu bí trong thời gian này.

Tỷ Kiên khiến tuổi Dậu sẽ rơi vào trạng thái khá lưỡng lự, không hoàn toàn quyết đoán được việc cần phải làm. Nhưng thay vì để trạng thái này hành hạ bạn thêm nữa, hãy coi nó là một phần tất yếu, vượt qua nó bạn sẽ thấy ổn thôi.

Thứ 6 này dự báo đây có thể không phải là một ngày làm việc hiệu quả của tuổi Dậu, tuy nhiên đừng lo lắng quá nhiều. Không phải lúc nào điều đó cũng là quan trọng, nhất là khi lúc này, bạn thực sự cần nghỉ ngơi.

Tuổi Tuất

Ảnh hưởng của Hình hại đặc quyền nên con giáp tuổi Tuất nếu thực hiện những nhiệm vụ khó sẽ khó thành công bởi vì có người đang cố tỏ ra rằng mình có vị thế hơn người khác nên cố tình o ép bạn, lúc này bản mệnh cần phải linh hoạt, lựa theo tình huống cụ thể mà tránh rủi ro cho mình.

Sử dụng thời gian một cách hiệu quả sẽ giúp bạn có một ngày thú vị và nhiều hoạt động ngày thứ 6. Thế nên, với sự hỗ trợ của Chính Ấn, tuổi Tuất hãy bố trí thời gian sao cho hợp lý, đừng để phung phí những phút giây giá trị của bạn.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh không tốt, nhất là lúc thời tiết khó chịu như hiện nay, bạn nên hạn chế việc đi lại sẽ không có lợi cho bạn đâu, nên cố gắng kết thúc công việc sớm để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi bạn nhé.

Tuổi Hợi

Tam Hội khuyên con giáp tuổi Hợi hãy tìm đến những người bạn thân thiết và chia sẻ với họ vấn đề của bạn. Họ sẽ có những đề xuất, những gợi ý thú vị mà bạn có thể lắng nghe và áp dụng vào cuộc sống của mình đấy.

Thương Quan khuyên tuổi Hợi hôm nay chớ nên vội vàng kẻo hỏng việc. Hãy cứ thuận theo thói quen đời thường của bạn. Việc chọn lựa một con đường mới không thích hợp trong ngày này, thậm chí còn có thể khiến cho bạn đi sai hướng.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sự cứng nhắc của bạn có thể khiến một nửa của mình tức giận. Bạn nên hiểu rằng đôi khi đừng quá lý luận hay áp dụng quy định quá mức, hay cân nhắc hơn một chút về khía cạnh tình cảm nếu cần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!