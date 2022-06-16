Tử vi 3 năm tới 2023-2026 dự báo: 3 con giáp mắc hạn tam tai, làm gì cũng khó khăn, tiểu nhân cản đường, thị phi bủa vây, chỉ cầu bình an để sớm thoát nạn kiếp

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 05:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào mắc hạn tam tai trong 3 năm tới nhé!

Tử vi 3 năm tới 2023-2026 dự báo: 3 con giáp mắc hạn tam tai, làm gì cũng khó khăn, tiểu nhân cản đường, thị phi bủa vây, chỉ cầu bình an để sớm thoát nạn kiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tử vi cho biết những người tuổi Tý chính là con giáp vướng nạn Tam Tai trong những năm tới. Chính vì vậy, trên con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Không chỉ vướng mắc trong công danh, tài lộc mà chuyện tình cảm của những người tuổi Tý cũng rất ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút. Trong thời gian này những người tuổi Tý không nên nóng nảy kẻo dễ chuyện bé xé to khiến cho đôi bên càng thêm căng thẳng. Bạn hãy bình tĩnh chờ mọi việc lắng xuống rồi đâu sẽ vào đó.

Tuổi Thìn

Tử vi trong 3 năm tới người tuổi Thìn cũng là con giáp gặp nhiều vướng mắc. Trên con đường công danh người tuổi Thìn dù có đôi chút khởi sắc. Nhưng nếu không thận trọng bạn sẽ dễ vướng vào những cám dỗ nào đó, khiến cho bạn phải trả giá rất đắt. Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang chế. Ngoài ra, những người tuổi Thìn cần thận trọng phòng ốm đau, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra với mình. Đặc biệt, nếu như có thể tuổi Thìn nên hạn chế sông nước để mọi việc được hanh thông như ý.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân do gặp hạn tam tai nên Thân vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn, nên người tuổi Thân cần phải thận trọng trong ăn uống cũng như tai nạn xe cộ. Ngoài ra, trong thời gian này tuổi Thân không nên nóng vội nghe lời đường mật mà đầu tư làm ăn lớn, chụp giật dễ bị lừa gật mất mát tài sản.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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