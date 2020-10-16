Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý mất khoản tiền lớn, tuổi Mão tài chính đỏ rực

Tý là con giáp xui xẻo mất khoản tiền lớn. Trong thời điểm này, bạn vay mượn khắp nơi nhưng không ai cho mượn. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao, thiếu thốn khá nhiều tiền bạc. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng không được như ý muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bạn lường trước được những điều khó khăn xảy ra với mình trong một ngày.

Dần có được nhiều thành tựu hơn bản thân mong đợi. Công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành xuất sắc, không sợ ai hãm hại hay cản đường. Trong chuyện tình cảm, Dần nên mở lòng nhiều hơn, đừng để bản thân đánh mất nhiều cơ hội tìm kiếm bạn đời thật tâm yêu mình.

Sửu đánh bại những kẻ hãm hại, nói xấu sau lưng mình. Đồng nghiệp luôn tìm cách hãm hại, hạ thấp danh dự của bạn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng không có nhiều chuyện vui. Người độc thân không tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu có nhiều mâu thuẫn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão được cấp trên khen thưởng, mức lương tăng lên đáng nể. Bạn được đánh giá cao khả năng ứng biến, giao tiếp của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn đánh mất mối quan hệ tốt nhất vì có kẻ thứ ba chen vào. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Thìn gặp chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Thìn gặp được khá nhiều chuyện vui, tiền bạc đều chạm đỉnh. Bạn có nhiều cơ hội phụ trách được dự án quan trọng nên chứng minh được bản lĩnh của mình. Những việc bạn làm đều thành công ngoài mong đợi, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài không hết.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của bạn gặp được nhiều quý nhân phù trợ nên tiền bạc đều tiêu xài dư dả. Công việc có nhiều cải thiện, bước sang một con đường mới tốt hơn. Vận tiền bạc cũng ở mức độ tương đối, không thiếu cũng không thừa. Điều này giúp tinh thần của bạn được tốt hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ có nhiều chuyện vui hơn vì vận tiền bạc hanh thông, vượng sắc hơn những gì bản thân mong đợi. Trong công việc, cấp trên có cái nhìn ấn tượng tốt hơn về bạn. Những xích mích, xung đột với đồng nghiệp trước đây cũng được hóa giải.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Mùi được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của Mùi được đánh giá cao, ai cũng nể phục bạn sát đất. Trong công việc, Mùi nhận được nhiều tin vui, cấp trên trọng dụng sẽ cho bạn lên vị trí mới. Đây là thời điểm bạn ngồi không hưởng lợi, tiền bạc đều như ý và không còn sợ tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp đen đủi, gặp nhiều họa lớn nhỏ trong ngày. Chuyện tiền bạc của bạn không như ý, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, không dư dả được đồng nào. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn có kẻ thứ ba chen vào khiến tâm trạng vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên suy nghĩ tích cực hơn. Trong công việc, bạn nên chú tâm hơn để hoàn thành tốt những việc mà cấp trên giao cho. Trong chuyện tình cảm, bạn nên suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn. Đừng để đối phương cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Tuất bị nói xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuất bị nói xấu sau lưng, cấp trên có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Trong công việc, bạn đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc đều không như ý. Những khoản nợ mà bạn vay trước đây đều không trả được dứt điểm. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/10/2020 của tuổi Hợi

Sức khỏe của Hợi có dấu hiệu suy yếu. Bạn ôm đồm quá nhiều việc, không nghỉ ngơi điều độ nên ăn uống không đúng giờ đúng giấc. Điều này khiến bạn mắc nhiều chứng bệnh liên quan đến đau đầu, đau bao tử ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của mình trong ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm