Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi trục trặc tiền nong, tuổi Tuất rước họa thị phi

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp áp lực nên tâm trạng không mấy vui vẻ. Bạn nên tỉnh táo, giữ tinh thần thật vững để không nói lời khó nghe với những người thân thiết của mình. Nói chung hôm nay, bạn nên tránh ngồi lê đôi mách, nói xấu chuyện thiên hạ.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình như thế nào để tìm cách vượt qua.

Công việc của Dần gặp khá nhiều chuyện như ý. Bạn được cấp trên trọng dụng nên muốn gì được nấy, không còn ai hãm hại. Tuy nhiên bạn khá kiêu ngạo nên khiến mọi người xung quanh xa lánh, không dám đến gần. Vì vậy dù có gặp khó khăn, bạn cũng giải quyết một mình mà không có được sự hỗ trợ của bất cứ ai.

Vận trình của bạn không mấy khởi sắc, nhất là về tình cảm. Mối quan hệ của Sửu xảy ra nhiều trục trặc, rắc rối ngoài dự tính. Bạn có thể gặp phải kẻ thứ ba chen vào hoặc bị gia đình phản đối nên cả hai vô cùng mệt mỏi, buồn phiền.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, vận trình của bạn trong ngày khá mệt mỏi vì vướng vào chuyện thiên hạ. Người buôn bán kinh doanh bị hãm hại nên mất nhiều hợp đồng béo bở. Chuyện tình cảm cũng không như ý, xảy ra nhiều tranh cãi. Nhất là những người độc thân vẫn không tìm được ý trung nhân.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Thìn công việc khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thìn khởi sắc ngoài mong đợi. Bản mệnh có cơ hội thể hiện hết những gì bản thân học hỏi được trong thời gian qua mà không còn tự ti, mặc cảm. Nhờ vậy bạn nhận được sự tín nhiệm, trọng dụng của cấp trên, sự yêu thương của đồng nghiệp.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Tỵ

Đường tài lộc của tuổi Tỵ không suôn sẻ như bản thân mong đợi, có quá nhiều khoản phải chi tiêu khiến bạn vô cùng đau đầu, mệt mỏi. Thời điểm này, Tỵ nên tận dụng cơ hội để học cách tiết kiệm tiền. Bạn nên cân nhắc trước khi mua thứ gì đó để không còn thiếu hụt. Bên cạnh đó những mối quan hệ của bạn cũng không có nhiều cải thiện, thậm chí ngày càng mâu thuẫn sâu sắc hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Ngọ

Ngày thứ Ba, Ngọ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo gặp họa. Bạn có tật nhiều chuyện nên thường ngồi lê đôi mách khiến nhiều người không ưa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn khiến mối quan hệ của bạn rơi vào bế tắc.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Mùi gặp nhiều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của Mùi gặp nhiều thuận lợi, tìm được người như bản thân mong muốn. Người độc thân tìm được người tốt, có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên chuyện tiền bạc của bạn lại không mấy khấm khá, thường xuyên thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Thân

Thân nên đề phòng tiểu nhân trong ngày vì có nhiều người sẽ tìm cách hãm hại, cản trở con đường thăng tiến của bạn. Kẻ này sẽ nói xấu sau lưng khiến bạn mất điểm ấn tượng trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp xung quanh. Nếu càng tin tưởng, bạn sẽ càng rước buồn phiền vào người.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Dậu

Vận trình của Dậu không mấy ổn định. Bạn gặp nhiều chuyện dữ hơn là lành. Tuy nhiên bạn có đủ khả năng để giải quyết hết những vấn đề trục trặc của mình trong ngày. Nói chung tài năng của bạn sẽ được nhiều người công nhận, mến mộ.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Tuất

Tuất nên bình tĩnh để giải quyết nhiều vấn đề rắc rối xảy ra với bạn trong ngày. Bạn vướng nhiều họa thị phi khiến vận trình không yên ổn, thậm chí còn gây ra nhiều hiểu lầm với bạn bè, người thân. Vận tiền bạc của bạn không ổn định, thiếu trước hụt sau ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng.

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 28/4/2020 của tuổi Hợi không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi không được như ý, cả về tiền bạc lẫn tình duyên. Do tính cách nóng nảy, vội vàng nên bạn đánh mất nhiều cơ hội tốt giúp bản thân kiếm tiền. Đồng nghiệp cũng quay lưng nói xấu khiến bạn công danh lụi bại, cố gắng bao lâu qua cũng đổ sông đổ bể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm