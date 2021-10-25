Tử vi thứ Ba, ngày 26/10/2021 của 12 con giáp: Thìn - Thân may mắn nhân đôi, vận ĐỎ chiếu cố, Ngọ - Dậu điềm xui tìm đến, nên cẩn trọng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, được sự ủng hộ của Chính Quan, người tuổi Tý dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó trong ngày này. Người theo đuổi sự nghiệp học hành cũng sớm đạt được những thành tích tốt, thi cử thuận lợi.

Trong công việc, bạn là người vô cùng nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, bạn thường khá cứng nhắc và có đôi phần bảo thủ, không chịu lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh. Có lẽ đây là điều bạn cần phải sửa đổi sớm nếu muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Người tuổi Sửu gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày hôm nay nhờ ảnh hưởng của cục diện Tý Sửu Lục Hợp. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, có thể mang lại nguồn lợi lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, có Thương Quan án ngữ, trong các quyết định của mình, bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng, xem xét kỹ lưỡng từng khía cạnh của vấn đề, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

Tuổi Dần

Có Thiên Ấn trợ vận, người tuổi Dần tự tin thể hiện năng lực của bản thân, nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Nhất là đối với những người làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, nghệ sỹ, y học, luật, dịch vụ hay nghề tự do, những thành quả mà họ mang về sẽ nhận được đánh giá cao của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể tìm thấy một nửa cho mình trong ngày này. Những nét cá tính độc đáo của bạn hấp dẫn đối phương, hãy cho cả hai một cơ hội để trò chuyện và cùng tìm hiểu thêm về nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tương Hình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Mão trong ngày thứ ba này. Bản mệnh phải chịu không ít áp lực, những phiền não cứ liên tục đeo bám khiến tinh thần bạn chẳng thế khá hơn.

May mắn thay, sự xuất hiện của Chính Ấn đã mang lại cho con giáp này một tia sáng đầy hy vọng. Bạn được trao cơ hội để thể hiện tài năng của mình, được khẳng định mình, sự tự tin của bạn nhờ đó sẽ ngày một gia tăng.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn được cục diện Bán Hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.

May mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của Thực Thần, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Tuổi Tỵ

Khi Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Tỵ hãy học cách hòa nhập với tập thể hơn, đừng mãi cô độc một mình như thế nữa. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ thật tỉnh táo và tránh xa cuộc chiến chia bè kết phái, cạnh tranh tại đây. Một khi bạn bị vướng vào guồng quay này thì bạn chỉ có thể nhận về sự tổn hại mà thôi.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thời gian hai người ở bên nhau đã chẳng được bao lâu nhưng lại cứ liên tục tranh cãi về những điều nhỏ nhặt. Đây chính là lý do khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bị Tương Xung tác động, những mối quan hệ của bản mệnh đang dần rơi vào ngõ cụt khi liên tục có những ý kiến bất đồng dẫn đến mâu thuẫn khó hòa giải. Đây là lúc đôi bên cần ngồi lại, trao đổi thẳng thắn và mềm mỏng về những vướng mắc đang tồn tại.

Vận xui của bạn còn tiếp diễn khi Kiếp Tài bỗng chốc xuất hiện mang theo họa mất tiền mất của cận kề. Lúc này bạn chỉ cần giữ chặt được túi tiền trong tay mình là tốt lắm rồi. Đừng tham lam tin lời dụ dỗ của người khác mà đem tiền đầu tư vào những chỗ không đáng tin cậy nhé.

Tuổi Mùi

Cục diện Tý Mùi Tương Hại sẽ mang đến không ít muộn phiền của cho con giáp tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Bạn cần đề phòng kẻ tiểu nhân luôn đem lòng ghen ghét mà luôn tìm cơ hội để hãm hại bạn. Hãy cố chu toàn tất cả mọi việc, tránh để kẻ xấu lợi dụng sơ hở nhằm hạ bệ bạn.

Thương Quan nhập cục, chỉ một sơ suất cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bạn cần phải tìm hiểu và xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, nếu không muốn mọi thứ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Cả công danh lẫn tiền bạc của bạn cũng theo đó mà một đi không quay trở lại.

Tuổi Thân

Tam Hợp trợ mệnh, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Thân trong ngày thứ ba này. Bạn khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Con giáp này thoải mải thể hiện bản thân của mình mà không còn e dè bất cứ điều gì thêm nữa.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ phải chịu không ít ấm ức trong ngày Tý Dậu Tương Phá như hôm nay. Nội bộ lục đục, công việc trở nên đình trợ, chưa kể kẻ tiểu nhân vẫn luôn lăm le hòng chiếm đoạt.

May thay, Chính Tài xuất hiện vừa kịp lúc mang theo nguồn lợi ổn định giúp bạn trang trải những khó khăn trước mắt. Dù tiền bạc có về tay thì bản mệnh cũng phải luôn ghi nhớ rằng sự cẩn trọng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Một quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích đáng kể.

Tuổi Tuất

Thứ Ba này, may mắn được Thực Thần ở bên trợ mệnh, con giáp tuổi Tuất trong phút chốc đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay. Đây chính là nhờ tài trí cũng sự nhạy bén của bạn mới có thể mang lại kết quả tốt đến vậy.

Những mẫu thuẫn đang lớn dần lên và tạo ra những vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai người. Nếu không sớm hàn gắn thì sự chia ly sẽ là điều diễn ra trong một sớm một chiều thôi. Hãy tìm ra cách để bảo vệ tình cảm của bạn ngay và luôn đi nhé.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng ngày, có quý nhân Tương Hội ở bên, người tuổi Hợi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn.

Tuy nhiên, bạn đừng quá vội mừng, bởi hung thần Thiên Quan có thể xuất hiện và khiến cho những cố gắng nỗ lực của bạn tan thành mây khói. Bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình mà trở nên nóng giận và dễ bị kích động khiến bản thân có thể hành động hoặc nói ra những lời nói khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.