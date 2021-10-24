Tình duyên 12 con giáp ngày 25/10/2021: Tý bình yên, Mão hòa thuận, Thân gặp nhiều rắc rối

Ngày Thủy sinh Mộc bù lại vận trình ngày hôm nay cho con giáp này những bình yên trong chuyện tình cảm. Bạn luôn có sự động viên, cổ vũ kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn.

Tình duyên của tuổi Sửu hôm nay rất thuận lợi, mối quan hệ nhân duyên tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ. Vận khí tam hợp Kim cục đem tới một ngày tình cảm bay bổng, suy tư cao xa. Người độc thân dù mạnh mẽ và kiên quyết cũng không tránh khỏi nhiều suy tưởng viển vông.

Tình cảm của tuổi Sửu hôm nay rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các mối quan hệ xã giao khá hài hòa do tuổi Dần là một người vừa có tài năng vừa biết làm vừa lòng người khác. Dù có bực bội và nóng nảy đến thế này đi chăng nữa, bản mệnh cũng có thể kiềm chế bản thân và không bao giờ to tiếng với ai. Vì thế nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Tuổi Mão

Người đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình, mối quan hệ tình cảm rất hòa thuận. Con giáp này luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Tuổi Thìn

Con giáp này khá may mắn khi có được cả tiền bạc và tình cảm đều đi theo đúng hướng. Bản mệnh nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trong mối quan hệ. Mặc dù những mâu thuẫn đã được hóa giải nhưng vẫn có có những vết gợn trong lòng. Tuổi Thìn nên cố gắng để đối phương dần quên đi tổn thương trước đó.

Tuổi Tỵ

Người còn độc thân mải mê với chuyện cơm áo gạo tiền và chạy đua với thời gian để kiếm được thật nhiều tiền, chẳng còn quan tâm đến việc tình yêu thăng trầm ra sao và mặc kệ thời gian trôi, vẫn cô đơn với chính mình. Có lẽ thời điểm này bản mệnh vẫn chưa nghĩ tới việc xây dựng gia đình.

Tình duyên hôm nay cực tốt, bạn gặp được người tâm đầu ý hợp với mình sau những trở ngại vừa vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình duyên hôm nay cực tốt, bạn gặp được người tâm đầu ý hợp với mình sau những trở ngại vừa vượt qua. Hơn nữa, tình cảm gia đình có Phúc tinh cao chiếu, người một nhà cùng nhau hội tụ, viên mãn trăm bề.

Tuổi Mùi

Ngũ hành xung khắc nên vận trình tình duyên của con giáp này không được hài hòa, êm đẹp. Tuổi Mùi phải vật lộn với những tổn thương trong chuyện tình cảm. Dù bản mệnh biết tổn thương sẽ khiến mình trưởng thành hơn nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu nỗi đau.

Tuổi Thân

Trong ngày hôm nay người tuổi Thân đối mặt với cục diện Hợi Thân tương hại nên có thể gặp phải nhiều rắc rối. Nhất là trong vận trình tình cảm, con giáp Thân có thể sẽ bị thị phi đeo bám nên đánh mất cơ hội tìm thấy một nửa cho mình, không có cơ hội để được yêu thương và hạnh phúc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có đường tình duyên vượng sắc hơn trước. Người ấy dần hiểu và thông cảm cho nỗi khó khăn của con giáp này, không còn nghi ngờ, hiểu lầm nữa. Điều này cũng là vì bản mệnh biết cách dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục đối phương lắng nghe mình.

Tuổi Tuất hôm nay có thể hấp dẫn người khác phái nhờ tính cách vui vẻ, đa màu sắc và nhiều tài nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hôm nay có thể hấp dẫn người khác phái nhờ tính cách vui vẻ, đa màu sắc và nhiều tài nghệ. Tuy nhiên, dự đoán hai bạn sẽ có mâu thuẫn và xung đột từ phía nam mạng. Nam mạng nên cẩn thận chú ý nhường nhịn bạn gái, vợ của mình nhiều hơn để giữ hạnh phúc cho mối quan hệ.

Tuổi Hợi

Đối với những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu từ nhiều đối tượng khác giới. Cuộc đời không có ai hoàn hảo, con giáp này hãy mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của mọi người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.