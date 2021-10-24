Vấp họa Thiên Quan, tiểu nhân cản trở, 3 con giáp này ngày 25/10/2021 sự nghiệp trắc trở, tài lộc tăm tối

Theo tử vi ngày 25/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này sự nghiệp trắc trở, tài lộc tăm tối do vấp phải họa Thiên Quan, bị tiểu nhân cản trở.

Tuổi Tý

Không ít sóng gió trong ngày hôm nay, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Điềm báo tử vi cho thấy có kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây đủ trò cản trở để bản mệnh không thể hoàn thành được công việc kịp tiến độ.

Lời khuyên dành cho những chú Chuột là hãy thận trọng trong từng việc mình làm, đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, đừng vội phản ứng gay gắt bởi như thế rất dễ rơi vào bẫy rập của những kẻ xấu bụng. Đối phương luôn cố gây hấn chỉ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu và gây bất lợi cho bạn.

Không ít sóng gió trong ngày hôm nay, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc vấp phải họa Thiên Quan nên khó mà suôn sẻ như mong muốn. Kẻ tiểu nhân đưa chuyện, dựng nên những lời đồn đại thị phi sai sự thực nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh để tranh lợi đoạt danh. Điều này gây bất lợi cho người tuổi Dậu trong thời điểm mà bạn đang được cấp trên chú ý.

Hung thần Thiên Quan còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân. Hôm nay bản mệnh hãy thận trọng với những lời mời hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận như từ trên trời rơi xuống nhé. Có những lời đề nghị ngọt ngào ẩn chứa phía sau là nguy cơ lừa gạt, chiếm đoạt tài sản đó.

Hung thần Thiên Quan còn cảnh báo nguy cơ Dậu bị lừa gạt tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 25/10/2021 cho thấy, sự nghiệp của tuổi Hợi có nhiều điều bất trắc. Sự chèn ép của cấp trên và đồng nghiệp khiến con giáp này cảm thấy rất nặng nề. Hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu hoặc dành thời gian suy nghĩ xem công việc mình đang làm có thực sự đáng giá hay không.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào con giáp này đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Biết vậy thì bản mệnh không nên quá thất vọng hoặc tổn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vap-hoa-thien-quan-tieu-nhan-can-tro-3-con-giap-nay-ngay-25-10-2021-su-nghiep-trac-tro-tai-loc-tam-toi-432805.html