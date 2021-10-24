Kẻ xấu chơi xỏ, tinh thần hỗn độn, 3 con giáp này trong tuần mới từ 25/10 đến 31/10/2021 dễ hạo hụt tiền bạc, công danh sự nghiệp dậm chân tại chỗ

Trong công việc, hãy cẩn thận nếu không Sửu sẽ bị những kẻ xấu chơi xỏ đó, họ đang muốn hạ bệ bạn khỏi vị trí hiện tại. Nếu có gì bất thường mà khiến bạn bị hiểu lầm, phải chịu thiệt, hãy giữ trong lòng và đi tìm cấp trên để xin giải quyết công khai. Như vậy sẽ đảm bảo được quyền lợi của bạn và tính minh bạch của vấn đề.

Tài chính tuần này có thể sẽ có biến động. Bạn nên cẩn thận với đối tác của mình. Đương nhiên làm ăn cần sự cộng hưởng để vững bền, nhưng cũng không nên tin tưởng quá mà giao phó cho họ rồi không kiểm tra lại. Như vậy, tới khi xảy ra sai sót, không những có thiệt hại về tiền bạc mà còn mất cả mối thân tình.

Tuổi Hợi có một vận trình có phần từ tốn bởi có vẻ như bạn còn đang bị xao nhãng và chưa thể tỉnh táo tập trung vào công việc. Áp lực quá lớn từ phía cấp trên khiến bạn bị dồn nén và điều này không tốt chút nào. Nó có thể thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong bạn, khiến bạn giận cá chém thới mà có xích mích với các cộng sự của mình.

Về tài chính, nếu bạn là người kinh doanh thì bạn cần chú ý rất nhiều đến nguồn vốn và cách mà mình đang quản lý số tiền ấy. Bạn dường như đã không để ý tới sự lưu chuyển của dòng tiền nên hãy kiểm tra mọi sổ sách thật kỹ xem có thất thoát gì không.

Mão cần phấn chấn tinh thần và làm mọi việc thận trọng, nghiêm túc, đừng để sơ suất kẻo làm tiền lương hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo tuổi Mão cần phấn chấn tinh thần và làm mọi việc thận trọng, nghiêm túc, đừng để sơ suất kẻo làm tiền lương hao hụt. Tuần này, chưa phải là thời điểm thuận lợi để bạn tiến hành đầu tư hay hợp tác.

Tuần này tuổi Tý sẽ có vận trình trung bình, nhưng không ít trở ngại lại có thể xuất hiện từ sự chủ quan của bạn. Nếu bạn cẩn thận và kỹ tĩnh hơn trong từng công việc thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện vận trình của chính bản thân mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.