Tử vi 12 con giáp tuần mới từ 25/10 đến 31/10/2021: Tý có cát tinh tài lộc, Thìn cần thận trọng hơn

Theo tử vi tuần mới từ 25/10/2021 đến 31/10/2021 của 12 Con Giáp, Tuổi Tý đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra Con Giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Tuổi Tý nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi Tết về. Giữa tuần có điềm báo hao tài, Con Giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Theo tử vi tuần mới của 12 Con Giáp từ 25/10/2021 đến 31/10/2021, Tuổi Sửu sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón phía trước. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, từ đầu tuần con giáp này tìm được nhiều cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình. Mọi chuyện đều thuận lợi.

Ngoài ra còn cần lưu ý có tiểu hao hung tinh, khiến tài vận có phần sa sút. Có vẻ như bản mệnh sẽ hao hụt tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, song không mất mát quá nhiều đến mức rơi vào cảnh nợ nần. Tuổi Sửu muốn giữ được tiền cho mình thì nên lên kế hoạch tiết kiệm là hơn.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới của 12 Con Giáp nói rằng, vận trình phương diện tài lộc của Tuổi Dần từ 25/10/2021 đến 31/10/2021 về cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc của Con Giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Tuổi Dần có từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi.

Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt, Con Giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ 25/10 - 31/10/2021 của 12 con giáp đem lại cho con giáp tuổi Mão những mối quan hệ mới. Đây là thời điểm bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối đặc biệt giữa bản thân với các mong muốn và khát khao thầm kín. Trực giác của bạn cũng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Do đó, hãy tin tưởng nghe theo trái tim và chữa lành những vết thương bạn đang níu giữ.

Tuần mới mang lại cho bạn thuận lợi về việc cải thiện tình hình công việc với sự góp mặt của Chính Quan nhưng vì tập trung quá nhiều nên bạn đang để ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Việc suy nghĩ nhiều cũng có thể khiến bạn kiệt sức, hay bị đau đầu, chóng mặt đất nhé.

Tửu vi khuyên rằng, trong tuần lễ mới, khuyên người tuổi Thìn cần trở nên dè dặt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới từ 25/10 – 31/10/2021 của 12 con giáp, trong tuần lễ mới, khuyên người tuổi Thìn cần trở nên dè dặt hơn. Hãy cẩn trọng với các đối tượng mà bạn quyết định tiết lộ bí mật cho. Đây cũng là thời điểm trực giác của bạn cực kỳ nhạy bén. Vậy nên, hãy cân nhắc lắng nghe trực giác của mình khi nó đang cố gắng cảnh báo bạn điều gì đó.

Ảnh hưởng của Đại Hao nên bạn có phần mua sắm thiếu kiểm soát nhưng bạn có suy nghĩ là mình kiếm được nên tiêu được cho đến khi một người cho bạn lời khuyên quan trọng. Bạn nên nhận ra lỗi sai của mình để sớm thay đổi thái độ với tiền nhé.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới từ 25/10 - 31/10/2021 của 12 con giáp, nhiệt huyết của con giáp tuổi Tỵ đặc biệt dâng cao trong tuần lễ mới, khiến bạn trở nên thiếu kiên nhẫn trong công việc. Song, bạn có thể lật ngược tình thế bằng cách tận dụng nguồn năng lượng mới này để đào sâu vào những khó khăn bạn đang gặp phải.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao nên bản mệnh có xu hướng mua nhiều khoản nhỏ, bạn tưởng không lãng phí nhưng thực ra là chúng đang làm thâm hụt tài chính của bạn đấy. Nhất là những ai hay đặt hàng online để mua những món rẻ tiền nhưng không phải món đồ nào bạn cũng dùng đến.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới từ 25/10/2021 đến 31/10/2021 cho thấy, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi phát. Con giáp này có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp.

Tuổi Ngọ cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này đó, từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt,không lo túng thiếu.

Tuổi Ngọ cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này đó, từ cả hai nguồn thu phụ và chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới từ 25/10/2021 đến 31/10/2021 của 12 Con Giáp nói rằng, công việc của Tuổi Mùi không được suôn sẻ, thuận lợi. Con Giáp này dường như đang đắm chìm đẩu đâu nên chẳng thể nào tập trung, Tuổi Mùi cần nhanh chóng tỉnh táo lại. Cơ hội để thăng tiến đã đến rất gần, có tín hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý đến.

Vận tình tài lộc có phần sa sút, Con Giáp này sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc đâu. Tiền vào túi khó có thể giữ được, toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bản mệnh phải chi tiền ra mới giải quyết ổn thỏa được thôi.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới từ 25/10/2021 đến 31/10/2021 của 12 Con Giáp nói rằng, Tuổi Thân sẽ có được cát tinh trợ mệnh, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Con Giáp này trong tuần được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn chần chư hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa.

Bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ, khó khăn có thể gặp phải. Con Giáp này kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc đâu. Thành công sẽ sớm đến với Tuổi Thân mà thôi.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng tuần 12 con giáp dự báo phương diện sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu vô cùng thuận lợi. Nhiều người nhận được sự công nhận từ những người xung quanh và dễ dàng lọt vào “mắt xanh” của những người có sức ảnh hưởng lớn.

Trong tuần này, chỉ có Thiên Quan xuất hiện vào giữa tuần làm gián đoạn cuộc vui của bạn một chút mà thôi. Hơn nữa, nhờ Thái Dương cát tinh trợ mệnh mà bản mệnh làm gì cũng có một sức hút khó cưỡng vô hình nào đó mà không phải ai cũng giải thích được. Điều này khiến việc thuyết phục khách hàng, hay gây ấn tượng với người khác, giúp cho công việc trở nên dễ dàng hơn với bạn.

Tuần mới con giáp tuổi Tuất nên giữ sự khiêm tốn trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuần mới con giáp tuổi Tuất nên giữ sự khiêm tốn trong mọi việc, nếu có thể thì nên hạn chế nêu ra ý kiến vì có thể có ý tốt khi đưa ra lời khuyên cho người khác. Nhưng không may, những lời nói của bạn có thể bị bẻ lái theo hướng tiêu cực. Vì vậy, dù bạn có tường tận về tình huống người kia đang đối mặt như thế nào, hãy để họ tự tìm ra cách giải quyết của riêng mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này cũng không được như ý, bạn muốn làm nhiều việc nhưng bị người ấy ngăn cản vì họ không đủ tin tưởng vào năng lực của bạn. Sự chênh lệch về kiến thức và năng lực trong một số việc khiến hai người không hiểu ý nhau và bạn không cảm thấy được ủng hộ.

Tuổi Hợi

Tâm huyết của người tuổi Hợi không được đón nhận nên những dự định bạn đề ra đều bị bác bỏ. Tuy nhiên, điều đó có lẽ không công bằng với bạn. Do đó, khi đề nghị của bạn bị từ chối, đừng vội tức giận. Bạn có thể thử thuyết phục họ bằng các lợi ích họ sẽ nhận được, quan trọng là cố gắng thỏa hiệp hết sức có thể.

Những vấn đề khó khăn nhất của bạn xuất hiện vào đầu tuần nhưng mọi thứ sẽ qua đi vào cuối tuần. Lúc có Thiên Ấn tương trợ là khả năng sáng tạo của bạn được phát triển mạnh mẽ vào giữa tuần, lúc đó bạn có thể vẽ, ca hát hay múa, nhảy,... là những gì mình thích để cải thiện tâm trạng, có như thế sức khỏe tinh thần của bạn mới được cải thiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.