Cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này vượng sắc tài lộc, gặt hái quả ngọt, trở mình thành 'kẻ phú quý'

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 21:48

Những con giáp này vào cuối tháng 9 âm lịch vượng sắc tài lộc, gặt hái quả ngọt, trở mình thành 'kẻ phú quý'.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường thâm trầm, ít nói và hiếm khi mở lòng. Người tuổi này cũng khá cứng rắn, kiên cường. Đã làm việc gì, họ thường làm đến cùng chứ không dễ dàng nản lòng, bỏ cuộc. Tuy nhiên, con giáp này đôi lúc cũng cư xử mất bình tĩnh, nóng nảy dẫn tới hỏng việc.

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Cuối tháng 9 âm lịch này sẽ là khoảng thời gian tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi Dậu không được tốt. Hiệu suất công việc của họ không cao, việc kinh doanh bị ngưng trệ khiến con giáp này cảm thấy áp lực. Tuy vậy, người tuổi Dậu đừng buồn.

Cuối tháng 9 âm lịch này sẽ là khoảng thời gian tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn hẳn. Công việc và việc kinh doanh của con giáp này đều khởi sắc. Người tuổi này làm việc hết mình thì thành quả họ đạt được sẽ nhiều hơn so với mong đợi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách vui vẻ, thích trẻ con, thích những lúc nô đùa náo nhiệt. Bước sang cuối tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Thân sẽ có phúc khí may mắn, chuyển mình thành kẻ phú quý, có tiền. Nếu con giáp tuổi Thân thực sự nắm bắt được những vận may này cuộc đời sẽ hanh thông, thịnh vượng.

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Bước sang cuối tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Thân sẽ có phúc khí may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đối với người tuổi Thân, sự giàu có đã được tích lũy từ nhiều năm trước, cơ hội phát tài ở khắp nơi. Dù việc làm giàu dễ dàng khiến bạn đam mê, bận rộn nhưng con giáp tuổi Thân cũng đừng quên tận hưởng cuộc sống.

Có công mài sắt có ngày nên kim, sau thời gian nỗ lực, đã đến lúc người tuổi Thân gặt hái được trái ngọt, cuộc sống sau này sẽ dễ dàng, thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn

Cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm may mắn với người tuổi Thìn, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc người làm nghề tự do lại có nhiều cơ hội phát triển hứa hẹn đặt ra trước mắt.

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Cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm may mắn với người tuổi Thìn, đặc biệt là trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài và Thực Thần chính là dấu hiệu minh chứng cho điều đó. Bản mệnh có thể thu được một khoản lợi nhuận hoặc tiền lương đến từ những mối làm ăn, hợp tác từ trước đó. Điều này đem lại động lực lớn lao cho bạn.

Nhưng cũng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, sự năng động và linh hoạt, bạn sẽ chạm tay vào nhiều điều may mắn. Vì thế, hãy vượt qua phạm vi an toàn của bản thân, đừng vội bằng lòng với sự ổn định hiện có. Nếu làm được điều này, tài lộc của bản mệnh ắt có những bước khởi sắc nhất định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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