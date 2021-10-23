Bước sang tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này dễ tổn thất tiền của, công danh sự nghiệp cũng trên đà sa sút

Tháng 10 âm lịch của tuổi Mão không được thuận lợi về đường công danh sự nghiệp cho lắm. Con giáp này dễ gặp sai sót không đáng có, khiến cho mọi chuyện đi theo chiều hướng hoàn toàn khác. Cần phải nhanh chóng hành động sửa sai để tránh tổn thất càng ngày càng lớn. Đừng để cái tôi quá lớn khiến bạn đã sai còn không chịu tiếp thu.

Tháng 10 âm lịch này tuổi Mão sẽ không được may mắn trong chuyện tiền bạc. Những kế hoạch bạn đề ra có thể thất bại ngay ở bước cuối cùng, thế nên ngay khi đạt được thành quả bạn cần phải nắm bắt ngay, đừng để "đêm dài lắm mộng".

Tuổi Thìn cần phải thận trọng trong tháng 10 âm lịch này. Sự nghiệp không có nhiều chuyển biến tốt, thậm chí còn càng ngày càng sa sút nghiêm trọng hơn. Những sự cố bất ngờ liên tiếp xảy ra, con giáp này không đủ tỉnh táo để chống đỡ sẽ khiến cho mối nguy càng thêm chồng chất. Công việc bị cản trở, bước đường phát triển hạn hẹp.

Tuổi Thìn cần phải thận trọng trong tháng 10 âm lịch này - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải cản trở hay sự cố chẳng thể chống đỡ được, ví dụ như bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái đúng sai… Trong trường hợp này, con giáp tuổi Thìn cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm, người ta đã sai mình còn sai hơn.

Tuổi Ngọ

Tháng 10 âm lịch tài lộc của tuổi Ngọ sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn. Con giáp này có nguy cơ mất cả vốn lẫn lời nếu đầu tư mạo hiểm. Thấy lợi cần phải thu hồi ngay, đừng tham lam mà mất trắng. Người tuổi Ngọ rất tự tin với năng lực làm việc của mình, bạn quên rằng núi cao còn có núi khác cao hơn, chỉ là tầm nhìn của bạn chưa đủ mở rộng nên có sự hiểu biết tương ứng mà thôi.

Tháng 10 âm lịch tài lộc của tuổi Ngọ sụt giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, bản mệnh thường có thái độ chủ quan với những gì mình biết rồi, trong khi đó thì mọi thứ thay đổi liên tục. Bạn nên có thái độ học hỏi sẽ tốt hơn vì khi đó bạn mới có thể chủ động, thích nghi dần với những thay đổi khó lường. Khi thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, bạn chớ quên rà soát lại tiến trình công việc, càng chi tiết càng tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.