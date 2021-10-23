Bước vào tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này tài lộc rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 21:22

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này bước vào tháng 10 âm lịch thì tài lộc rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, may mắn đủ đường.

Tuổi Tý

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong tháng tháng 10 âm lịch khá tốt. Bản mệnh đã có được những cơ hội hiếm có để khẳng định lại năng lực của mình. Con giáp này có thể giành được những thành tích khá đáng nể.

Sau bao khó khăn thì cuối cùng đến tháng 10 âm lịch đường tài lộc của tuổi Tý cũng dần tốt lên. Bản mệnh giành được thành công trong công việc, đồng nghĩa với việc có cơ hội để tăng lương thăng chức, cải thiện đời sống cho mình. Đương nhiên việc thể hiện năng lực xuất chúng là điều đáng mừng song tuổi Tý cũng cần phải học cách khiêm nhường, sống đừng khoe mẽ quá mức.

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Sau bao khó khăn thì cuối cùng đến tháng 10 âm lịch đường tài lộc của tuổi Tý cũng dần tốt lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xét về phương diện sự nghiệp, tháng 10 âm lịch này của tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển. Khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng khá tốt, biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại, tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm.

Người tuổi Dần tháng 10 âm lịch sự nghiệp tăng tiến nên cơ hội để tăng lương tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến của tài lộc cũng không quá lớn, vẫn cần phải "liệu cơm gắp mắm".

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Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch này đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch này đại cát đại lợi. Công việc được quý nhân dẫn đường chỉ lối, các mối quan hệ có lợi không ngừng nở rộ nên việc hợp tác kinh doanh liên tiếp đón nhận tin vui.

Do tài tinh hợp thân nên tài vận khởi sắc bừng bừng, hoạt động đầu tư đem đến vô số lợi nhuận. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Sức khỏe tốt, nên chú ý đến thị lực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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