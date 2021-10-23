Quyến rũ và thu hút, 3 con giáp này đích thị là cao thủ tình trường khiến bất kỳ ai cũng bị hạ gục trong nháy mắt

Sự thân thiện, ngọt ngào và có chút ngây thơ của quý cô cầm tinh con rồng luôn khiến đàn ông dù sõi đời đến mấy cũng đều bị cuốn hút. Con giáp này cứ nhìn thế giới này bằng ánh mắt trong veo, vô tư sống, vô tư yêu, chấp nhận mọi đớn đau để chạm tay vào hạnh phúc.

Hoài bão sống của tuổi Thìn cũng chẳng có gì cao siêu và xa lạ. Nàng chỉ mong đủ đầy, ấm êm trong căn nhà nhỏ, cạnh người đàn ông mình yêu thương. Chính vì sự trẻ con, ngây ngô nên quý cô tuổi Thìn luôn toát lên sức hút không thể chối từ. Bên cạnh đó, con giáp này chẳng cần phải tỏ ra thật đàn bà, thật ma mị, cũng không cần khoác lên mình những bộ quần áo kiệm vải thì bản mệnh vẫn dư sức trói chặt trái tim bất cứ người đàn ông nào trong cuộc đời mình.

Ôn nhu ấm áp là hình ảnh là từ ngữ người ta hình dung dành cho người tuổi Mùi. Bất kể là năm hay nữ tuổi Mùi nhìn chung đều là những người sống tình cảm, trọng lễ nghĩa, hiếu thuận, là người luôn vui vẻ, trung thành nên dễ chiếm tình cảm của mọi người, đặc biệt là những người khác phái.

Thế nhưng có một nghịch lý đối với người tuổi Mùi. Họ không cần làm gì cũng được coi là cao thủ tình trường bởi ở họ có sức hấp dẫn từ tính cách đối với người khác giới. Vậy nhưng trong tử vi phong thủy, chuyện tình duyên của các cá nhân tuổi Mùi lại không hề suôn sẻ. Nhiều người để mắt nhưng lại không lựa chọn lại đắm chìm trong mối tình nhiều trắc trở.

Trong tình yêu, người tuổi Mão quyết liệt, kiên định và cũng hết mực yêu chiều đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngay từ khi sinh ra, người tuổi Mão đã mang trong mình năng lực lãnh đạo bẩm sinh, cứ như thể sinh ra để làm người tiên phong, đứng đầu tập thể. Bản tính cố chấp, nhưng lại nhiệt tình, ưa mạo hiểm, thích phưu lưu là những yếu tố góp phần tạo nên một con người mạnh mẽ và ý chí kiên cường như tuổi Mão.

Trong công việc hay tình yêu, con giáp này luôn muốn chứng tỏ năng lực dẫn đầu của mình. Họ chủ động, lao vào tìm kiếm mục tiêu và trên hết, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để chinh phục thành công. Trong tình yêu, người tuổi Mão quyết liệt, kiên định và cũng hết mực yêu chiều đối phương. Dù thế nào đi nữa, kinh nghiệm tình trường của con giáp này vô cùng phong phú, khó ai sánh nổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.