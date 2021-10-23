Quá tài năng, ưu tú đôi khi cũng là cái không tốt, 3 con giáp này vì quá hoàn hảo nên thường bị ghen ghét, dè bỉu

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 20:08

Tử vi cho thấy 3 con giáp này vì quá hoàn hảo nên thường bị ghen ghét, dè bỉu, có lẽ đôi khi quá tài năng, ưu tú đôi khi cũng là cái không tốt.

Tuổi Thìn

Ưu điểm chung của người tuổi Thìn là thường thông minh, đa tài và cũng rất quyết đoán. Dù trong bất cứ việc gì, họ cũng luôn hết mình, có sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Chính vì thế, đường công danh của những chú Rồng rất rộng mở, đạt được nhiều thành tựu nổi bật đáng mơ ước và cũng được nhiều người kính trọng.

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Người tuổi Thìn từ nhỏ đã có lòng hiếu thắng rất mạnh, luôn thích hơn thua với người khác cho nên cũng rất dễ gặp phải tai họa - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn từ nhỏ đã có lòng hiếu thắng rất mạnh, luôn thích hơn thua với người khác cho nên cũng rất dễ gặp phải tai họa. Khi cần thể hiện, năng lực của con giáp này giúp họ trở nên nổi bật vô cùng giữa đám đông. Họ thích thể hiện bằng cả hành động và lời nói để gây chú ý với mọi người.

Song cách thể hiện của họ lại rất dễ khiến họ tự chuốc họa vào thân. Thậm chí, đôi khi vì muốn thể hiện khả năng của mình mà con giáp này buông ra những lời lẽ không hay, chẳng chịu suy nghĩ trước sau động đến lòng tự trọng của người khác.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một sự tự tin vào bản thân rất mãnh liệt. Họ có tài, có sức, rất dũng cảm, không sợ trời không sợ đất. Sự nhiệt tình đó giúp người tuổi Ngựa dễ thành công hơn, trở thành tấm gương sáng cho người bên cạnh.

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Người tuổi Ngọ có một sự tự tin vào bản thân rất mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng chỉ vì quá tài năng, cho nên những ánh mắt chú ý đó đôi lúc mang đến không ít phiền toái cho tuổi Ngọ. Những hành động thể hiện năng lực của họ trong mắt người tốt thì sẽ là giỏi giang, nhưng trong mắt kẻ tiểu nhân đố kỵ thì lại là huênh hoang, khoe mẽ, thích chứng tỏ.

Chẳng những vậy, người tuổi Ngọ còn bị ghen ghét bởi sự nóng nảy, miệng lưỡi thẳng tuột và sắc bén của mình. Một khi bị khiêu khích hay chọc giận, con giáp này sẽ lập tức bùng nổ, trút giận lung tung và dùng cả những lý lẽ sắc bén để đáp trả đối phương.

Tuổi Tý

Nhắc đến con giáp dễ bị ghen ghét chỉ vì quá ưu tú thì không thể không nhắc đến tuổi Tý. Nguyên nhân bởi đây là con giáp rất thông minh, lanh lợi lại có ý chí mạnh mẽ, ham tiến thủ. Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình và xông xáo với mọi người. Tất cả những ưu điểm đó giúp họ dễ thành công hơn nhưng đồng thời cũng vô tình bị người xung quanh... ngứa mắt.

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Nhắc đến con giáp dễ bị ghen ghét chỉ vì quá ưu tú thì không thể không nhắc đến tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, những chú Chuột cũng rất giỏi kiếm tiền, song họ tính toán chi li tiết kiệm cũng giỏi không kém. Chính vì vậy, họ luôn cân đong đo đếm rất kĩ càng, tính toán thật cẩn thận trước khi quyết định việc gì. Điều này khiến mọi người dễ sinh ra ác cảm và khó chịu với con giáp này.

Chính vì vậy, nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét Tý đã tận dụng cơ hội để đặt điều, tìm cách cản trở khiến con giáp này nhiều lần khốn khổ chịu xui xẻo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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