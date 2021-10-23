Thông minh, tháo vát, 3 con giáp này từ HAI BÀN TAY TRẮNG tạo nên cơ đồ, trở thành NỮ VƯƠNG thống trị giang sơn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 20:48

Những con giáp này mang mệnh NỮ VƯƠNG, tài giỏi, thông minh và tháo vát không thua kém đàn ông nên thừa khả năng có thể dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ trời sinh tuổi Thìn là những người mạnh mẽ và phi thường. Họ chưa chắc được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sự xuất hiện của họ được xem như “tài sản” mà ai cũng muốn có. Tuổi Thìn vốn dĩ thông minh và sáng tạo, họ luôn biết nhìn về tương lai, nghĩ đến những điều chưa ai dám nghĩ, và chính vì vậy mà đa số những người tuổi Thìn đều tạo ra được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thông minh, tháo vát, 3 con giáp này từ HAI BÀN TAY TRẮNG tạo nên cơ đồ, trở thành NỮ VƯƠNG thống trị giang sơn - Ảnh 1
Vốn dĩ trời sinh tuổi Thìn là những người mạnh mẽ và phi thường - Ảnh minh họa: Internet

Thời niên thiếu, có thể tuổi Thìn sẽ vất vả hơn những người khác nhưng nhờ phải sống cực khổ như thế, họ mới đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu. Sau tuổi trung niên, kỹ năng lãnh đạo của họ dần được thể hiện trong sự nghiệp. Từ đây có thể nói, cuộc sống tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới rực rỡ và muôn màu hơn. Bất kể là tình cảm hay tiền bạc, mọi thứ đều suôn sẻ và thuận lợi hơn bao giờ hết.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường thông minh, nhanh nhẹn, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ khao khát được làm việc, được cống hiến, và họ cũng luôn cố gắng để trở thành lãnh đạo. Người tuổi Dần rất dũng cảm, giàu quyết đoán, kiên trì, bền bỉ, chính vì thế họ không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Nơi đâu có hiểm nguy khó vượt, Hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân, tìm lối khác, Hổ dũng cảm dám đương đầu.

Thông minh, tháo vát, 3 con giáp này từ HAI BÀN TAY TRẮNG tạo nên cơ đồ, trở thành NỮ VƯƠNG thống trị giang sơn - Ảnh 2
Những người tuổi Dần thường thông minh, nhanh nhẹn, có tầm nhìn xa trông rộng - Ảnh minh họa: Internet

Thường thì người tuổi Dần dễ trở thành tỷ phú lúc trung vận. Tuy nhiên, họ mắc phải khuyết điểm là hay ảo tưởng vào độ giàu có của mình, đồng thời họ hay có tâm lý than thân trách phận, trách ông trời không công bằng vì bắt họ phải mất quá nhiều thời gian trong cuộc đời mới có được cuộc sống giàu sang mà họ khát khao bấy lâu.

Tuổi Hợi

Bằng tài năng và sự cần cù sẵn có, những người tuổi Hợi sẽ có được công danh sự nghiệp trong tương lai gần. Mặc dù có thể họ đã nghèo khó từ khi sinh ra hay phải sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã, họ vẫn có thể vượt lên số phận và tìm con đường cho bản thân. Đây là điều không phải chỉ dựa vào trí tuệ, tài năng là có thể làm được mà phải có đủ nghị lực và sự can đảm.

Thông minh, tháo vát, 3 con giáp này từ HAI BÀN TAY TRẮNG tạo nên cơ đồ, trở thành NỮ VƯƠNG thống trị giang sơn - Ảnh 3
Bằng tài năng và sự cần cù sẵn có, những người tuổi Hợi sẽ có được công danh sự nghiệp trong tương lai gần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi luôn có nguyên tắc riêng, và họ luôn muốn làm theo nội tâm mình mách bảo nên sẽ khó bị ảnh hưởng bởi người khác. Nhờ vậy mà hậu vận của tuổi Hợi thịnh vượng và rực rỡ bất ngờ, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều rất suôn sẻ và thuận lợi. Nhìn chung, tuổi Hợi là những người bản lĩnh phi thường, làm giàu từ hai bàn tay trắng khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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