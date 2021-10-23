Vận may cuối tháng 9 âm lịch không mỉm cười với 3 con giáp này, cần đề phòng tiểu nhân, dễ hao hụt tiền của

Tâm linh - Tử vi 23/10/2021 22:02

Tử vi cho thấy, cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này cần đề phòng tiểu nhân, dễ hao hụt tiền của.

Tuổi Tuất

Tuất phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuối tháng 9 âm lịch. Công việc vốn đã không thuận lợi khi các rắc rối liên tục ập đến khiến bạn trở tay không kịp, những kẻ tiểu nhân xung quanh còn chờ đợi thời cơ để hãm hại bạn. Vì vậy, Tuất cần phải thật thận trọng trong từng đường đi nước bước kẻo tạo cơ hội cho tiểu nhân ra tay.

Về tài chính, chuyện kiếm tiền diễn ra vô cùng khó khăn, bạn làm việc gì cũng bị gây khó dễ, thu nhập khó được cải thiện. Không chỉ vậy bạn còn có nhiều khoản cần chi tiêu khiến bạn bị áp lực kinh tế.

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Tuất phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong cuối tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm tài khí tiêu tán mạnh nhất, người tuổi Hợi nên lưu ý để tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong chuyện đầu tư làm ăn. Có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn mà bạn khó có thể kiểm soát được, khiến nguy cơ thua lỗ càng cao hơn.

Bản mệnh có thể tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, dễ rơi vào cảnh điêu đứng khi tài chính sa sút, nợ nần chồng chất.

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Cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm tài khí tiêu tán mạnh nhất, người tuổi Hợi nên lưu ý để tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm tài khí tiêu tán mạnh nhất, người tuổi Hợi nên lưu ý để tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong chuyện đầu tư làm ăn. Có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn mà bạn khó có thể kiểm soát được, khiến nguy cơ thua lỗ càng cao hơn.

Bản mệnh có thể tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, dễ rơi vào cảnh điêu đứng khi tài chính sa sút, nợ nần chồng chất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những con giáp này vào cuối tháng 9 âm lịch vượng sắc tài lộc, gặt hái quả ngọt, trở mình thành 'kẻ phú quý'.

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