Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 25/10 đến 31/10/2021: Tý không được như ý, Dần đón chào cơ hội mới, Tuất vô cùng tốt đẹp

Vận trình tình duyên của người tuổi Tý lúc này không được như ý, có thể vì nhu cầu tình cảm càng lớn khiến nhiều càng khó điều khiển cảm xúc của mình trong tình yêu. Song, đây không hẳn là một tin tiêu cực. Bạn có thể tận dụng nó để hâm nóng lại tình cảm, tạo thêm nhiều trải nghiệm yêu mới mẻ cùng nửa kia.

Nhiều mâu thuẫn sẽ nảy sinh quanh các mối quan hệ của người tuổi Sửu. Bình thường, bạn dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của họ nhưng tuần lễ mới khiến tâm trạng của bạn gắt gỏng hơn hẳn. Nhưng trước khi bạn tự châm ngòi nổ theo cảm xúc của mình, hãy lùi về để suy nghĩ cách ứng phó thấu đáo hơn. Qua lần này, bạn cũng sẽ học được cách đặt ra ranh giới cho bản thân và đối phương trong một mối quan hệ.

Nhiều mâu thuẫn sẽ nảy sinh quanh các mối quan hệ của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cơ hội tình cảm đang mở ra với người tuổi Dần tại thời điểm hiện tại. Những ai độc thân cần cởi mở hơn mới hy vọng tìm kiếm được tình duyên ưng ý cho mình. Với những nàng đã có chủ, bạn nên mạnh dạn tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ cùng nửa kia trong tuần này bạn nhé.

Tuổi Mão

Đây là thời điểm bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối đặc biệt giữa bản thân với các mong muốn và khát khao thầm kín. Trực giác của bạn cũng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Do đó, hãy tin tưởng nghe theo trái tim và chữa lành những vết thương bạn đang níu giữ.

Tuổi Thìn

Vận trình tình duyên khởi sắc thấy rõ, Con Giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó. Nam mạng Tuổi Thìn đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ chẳng mấy êm đẹp đâu. Con Giáp này nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó khiến chính bản thân mình cũng như đối phương cùng chịu tổn thương.

Vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ chẳng mấy êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về phương diện tình cảm, Tuổi Ngọ đang có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng đều có cách giải quyết cả mà. Hãy để cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo.

Tuổi Mùi

Bù lại, vận trình tình duyên của Tuổi Mùi trong khoảng thời gian này khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là Con Giáp này còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt.

Tuổi Thân

Nếu người độc thân vẫn chỉ tham gia với vòng tròn bạn bè cũ thì bạn ít có cơ hội gặp được người phù hợp. Không phải ngay lập tức nhưng bản mệnh hãy từ từ tiếp nhận những tình cảm mới chớm nở trong bạn. Hãy tìm cách cân bằng giữa thực tế và lăng kính màu hồng do cảm xúc của bạn mang lại. Đừng vội hành động theo con tim của mình.

Tuổi Dậu

Dậu không thể trốn tránh chuyện tình cảm hiện tại của mình. Trong đời sống lãng mạn, sẽ đòi hỏi nhiều kết nối tình cảm và cả những cam kết từ đối phương. Do đó, nếu đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, bạn chắc chắn sẽ muốn nói chuyện thẳng thắn để giải quyết tình trạng này giữa cả hai.

Dậu không thể trốn tránh chuyện tình cảm hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mối quan hệ tình cảm của Con Giáp này tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả, bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới đâu, hãy vun đắp nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi mà Con Giáp này đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bản mệnh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo, sáng suốt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.