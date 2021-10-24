Tình hình sức khỏe 12 con giáp tuần mới từ 25/10 đến 31/10/2021: Dần cần quan tâm đến da dẻ, Tỵ nên bồi bổ, Hợi giữ ấm cơ thể

Về sức khỏe , tuổi Tý tuần này có thể bị chán ăn, thường xuyên cảm thấy đau xương tức ngực. Những triệu chứng này có thể được giải quyết bằng cách đi ngủ sớm, hạn chế nằm trước gió quá lâu vào đêm trước. Bên cạnh đó, tuổi Tý hôm nay cũng không nên nằm nhiều, bạn nên dành thời gian để đi lại, rèn luyện thân thể một chút, tránh cho cảm giác đau nhức, phù nề.

Đến tiết hàn lộ, gió bắt đầu thổi rụng lá, cảnh tượng đìu hiu cuối Thu dễ khiến người tuổi Sửu. sinh ra cảm giác thê lương mà tổn thương tình cảm, ý chí. Lúc này, nên thường xuyên đi đến những nơi tràn đầy ánh nắng Mặt trời, phơi nắng hưởng thụ sự ấm áp, hoặc mời bạn tốt cùng đi leo núi, ngồi trên ghế đá hay bãi cỏ nói chuyện phiếm với bạn bè.

Về sức khỏe, tuổi Tý tuần này có thể bị chán ăn, thường xuyên cảm thấy đau xương tức ngực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là giữ gìn da dẻ của bạn. Nước trong cơ thể của tuổi Dần sẽ giảm đi rất nhiều trong tiết khí Sương Giáng. Khiến cho tình trạng da khô, nứt nẻ hoặc bị ngứa sẽ thường xuyên xảy ra. Vậy tuần này tuổi Dần nên uống nhiều nước, thường xuyên bôi kem cho da để cải thiện tình trạng da dẻ bong tróc, môi nứt nẻ do thời tiết mang lại.

Tuổi Mão

Trong tiết Sương Giáng cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là bồi bổ thật tốt cho dạ dày và tỳ vị. tuổi Mão có thể ăn nhiều đồ bổ âm tráng thận như cải thảo. Cải thảo có hàm lượng nước rất cao có thể giúp da dẻ chúng ta không bị khô, nẻ. Hoặc ăn nhiều cà rốt để thanh lọc phổi, hạn chế bệnh ho hắng trong tiết Sương Giáng. Cà tốt có tác dụng thúc đẩy đại tràng co bóp, giúp sức khỏe được cải thiện.

Tuổi Thìn

Trong tiết Sương Giáng cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe của tuổi Thìn là giữ ấm cho đầu gối. Ra ngoài đường tuổi Thìn không nên mặc đồ quá mỏng hoặc quá ngắn, đề phòng chịu lạnh. Buổi tối bạn có thể ngâm chân nước nóng khoảng 20’, khiến mồ hôi trong cơ thể dần thoát ra. Cách này rất tốt để đẩy lùi tà khí, thúc đẩy khí huyết tuần hoàn giúp sức khỏe của bạn được cải thiện.

Tuổi Tỵ

Ngạn ngữ có câu “bổ Đông không bằng bổ tiết sương giáng”, tức là bồi bổ vào tiết này tốt hơn bồi bổ vào mùa Đông. Người tuổi Tỵ chăm sóc sức khỏe từ tuần này sẽ cực kỳ tốt cho thân thể, làm ít mà công to. Khi ra ngoài bạn trẻ tuổi Tỵ nên chú ý giữ ấm, sáng sớm phải mặc dày, ra ngoài nên mang theo áo khoác phòng khi trời lạnh. Nhất là phải bảo vệ đầu gối, những ai bị đau buốt lâu năm dễ bị tái phát hoặc nặng thêm, cho nên khi trời lạnh cần phải chú ý giữ ấm chân.

Trong tiết Sương Giáng cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe của tuổi Thìn là giữ ấm cho đầu gối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khó thở, bồn chồn, nhạy cảm và căng thẳng thần kinh cạn kiệt, da khô. Mất ngủ và mất trí nhớ từ việc học để cơ thể hoạt động quá tải là những điều khiến Ngọ cẩn phải chú ý. Lợi ích dư thừa từ các kế hoạch yên tĩnh, với kích thích tối thiểu, để cho phép hệ thống thần kinh để nạp năng lượng cho chính nó.

Tuổi Mùi

Trong mùa Thu khô cằn của tuần này, mặt sức khỏe của người tuổi Mùi rơi vào tiết Hàn Lộ. Bạn có thể nhận thấy rõ âm thịnh dương suy, hàn khí gia tăng nhiệt khí giảm xuống. Vậy nên điều quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe của tuổi Mùi là dưỡng âm phòng táo, nhuận phổi ích vị. Tức đường ăn uống nên ăn đồ chua để hóa âm mà sinh tân dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Thân

Về mặt sức khỏe người tuổi Thân sẽ đối diện với tiết khí khô hanh của Hàn Lộ. Bạn sẽ cảm nhận rõ âm thịnh dương suy, hàn khí gia tăng nhiệt khí giảm xuống. Do đó điểm trọng yếu trong phương pháp dưỡng sinh mùa này là dưỡng âm phòng táo, nhuận phổi ích vị. Và vào thời gian này là mùa của Hoa cúc, là một loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe trong tiết khí Hàn Lộ. Nên người tuổi Thân có thể dùng trà hoa cúc, hoặc ngâm rượu để bồi bổ cho lục phủ ngũ tạng.

Tuổi Dậu

Về mặt sức khỏe người tuổi Dậu sẽ đối diện với tiết khí khô hanh của Hàn Lộ. Hàn Lộ khí táo, nên người tuổi Dậu cần ăn khi trời nhá nhem tối để nhuận táo. Lúc này thời tiết mát mẻ chuyển sang rét lạnh, nên cần dưỡng âm phòng táo, nhuận phổi ích vị. Do đó ẩm thực điều dưỡng trong Hàn Lộ nên tư âm nhuận táo (phế). Và chế độ dưỡng sinh tốt cho sức khỏe nhất chính là ăn hạt vừng để tốt cho phổi.

Về mặt sức khỏe người tuổi Tuất sẽ đối diện với tiết khí khô hanh của Hàn Lộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về mặt sức khỏe người tuổi Tuất sẽ đối diện với tiết khí khô hanh của Hàn Lộ. Không khí khô han sẽ hợp với thực phẩm chua, ngọt như lê, mật ong, mía, sữa bò,... Hay đồ ăn như gà, vịt, bò để tăng cường chất bổ cho cơ thể. Tránh đồ cay nóng như ớt, gừng, hành tây, tỏi. Vì món ăn cay nóng dễ tổn thương tinh hoa phần âm trong cơ thể người, mà lại dễ phát hỏa.

Tuổi Hợi

Trong tiết Sương Giáng cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là giữ cho phòng ngủ và nơi làm việc luôn ấm áp. Nhưng nhớ không thể để phòng quá nóng. Nên nhớ nhiệt độ trong phòng và ngoài khác biệt rất lớn, tuổi Sửu cần thận trọng bệnh cảm cúm. Đồng thời cũng nên để thông gió trong phòng, buổi tối và buổi sáng bạn có thể mở cửa khoảng 15’ sẽ giúp căn phòng của tuổi Hợi luôn có không khí tươi mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.