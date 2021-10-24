Cát tinh soi chiếu, thần Tài ghé thăm, 3 con giáp này trong tuần mới từ 25/10 đến 31/10/2021 tài lộc vượng phát, vận may vô kể

Tâm linh - Tử vi 24/10/2021 13:25

Tử vi tuần mới từ 25/10 đến 31/10/2021 cho thấy 3 con giáp này tài lộc vượng phát, vận may vô kể nhờ có cát tinh soi chiếu, thần Tài ghé thăm.

Tuổi Tý

Trong tuần mới từ 25/10/2021 đến 31/10/2021, Tuổi Tý đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra Con Giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài lộc vượng phát, Tuổi Tý nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi Tết về. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, từ đầu tuần con giáp này tìm được nhiều cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình. Mọi chuyện đều thuận lợi.

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Trong tuần mới từ 25/10/2021 đến 31/10/2021, Tuổi Tý đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc trong tuần hưng vượng, con giáp Thìn có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa. Tử vi hằng tuần nhắc nhở Con Giáp này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến.

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Đường tài lộc trong tuần hưng vượng, con giáp Thìn có nhiều cơ hội để phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới từ 25/10 - 31/10/2021 cho thấy, khi mọi việc ổn thỏa hơn cũng là lúc thích hợp để người tuổi Thân có thể tự tin bắt gặp nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập cho bản thân. Hãy mạnh dạn tìm đến những người có sức ảnh hưởng và gây sự chú ý đến họ.

Thiên Tài ghé thăm sẽ mang cơ hội về tiền bạc cho bản mệnh vào cuối tuần khi bạn thể hiện sự chăm chỉ, cố gắng không ngừng trong những việc mình làm. Không cần đợi được khen thưởng, bạn cứ làm việc bằng cái tâm thì mọi thứ sẽ tự nhiên tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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